中國大使館致函蘇黎世藝術大學校長　籲陸生勿看香港示威電影

據瑞士媒體《每日導報》近日報道，中國駐瑞士大使館12月5日向蘇黎世藝術大學校長致函，提到該大學走廊上出現的反華塗鴉。 中國駐瑞士大使館又指該校有學生製作香港示威影片，呼籲在該大學就讀的15名中國留學生，不要參與一部有關香港示威的電影的放映會，以避免衝突升級。

中國駐瑞士大使館12月5日向蘇黎世藝術大學校長致函，呼籲中國留學生不要參與一部有關香港示威的電影的放映會。圖為蘇黎世藝術大學。（網絡圖片）

報道指，蘇黎世藝術大學校長Thomas D. Meier在通過寫給學生的一封郵件進行回應，指塗鴉已經被清除，「蘇黎世藝術大學作為州屬機構，不能容忍政治性聲明，尤其是在後者內容欠妥時」。該郵件沒有直接對涉事電影發表意見，但提及到瑞士聯邦憲法中保護藝術自由的內容。他還寫道，學生有通過藝術對政治話題進行表達的自由。據悉，Meier向中國大使館也已給予了同樣的回覆。

蘇黎世藝術大學校長Thomas D. Meier。（網絡圖片）

蘇黎世藝術大學與新加坡、台北等地的藝術學院的學生在每年秋季都在各地展開文化交流活動，學生們9月到達香港時正值街頭的示威活動升級。其後，學生Tobias Brienz和來自蘇黎世、香港、台北和新加坡的其他8名學生組成了小組，在11月初將在香港街頭的經歷以電影形式呈現。報道指該電影某些畫面的場景近乎戰爭。電影幾次試映之後，在12月初第一次正式上映。

報道又指，事件在來自香港的5名交換生中引起震動，尤其是他們當中有幾個人參與電影的拍攝。這些學生感到自己正被監視，而且受審查制度之擾。出於恐懼，參與電影拍攝的香港學生沒有出席電影的放映活動。Brienz說：「香港學生無法再感到有足夠安全感，可以在觀眾面前自由表達。」 學生注意到，他們在香港生活時經歷的緊張氣氛現在已經擴延至瑞士了。

（《每日導報》）