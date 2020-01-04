【被斷然拒絕】中國滑雪隊挪威訓練　要求當地圖書館下架法輪功書

正在北歐國家挪威梅羅克訓練的中國滑雪代表團，據報近日提出要求當地圖書館將一本法輪功的書籍下架，理由是成員一旦被發現閱讀該書，可能回國後會被送進勞改營或監獄。 報道指圖書館經理斷然拒絕，並表明挪威有言論自由，絕不會因為中國滑雪代表團的要求就下架任何書籍。

綜合外電報道，為準備2022年在北京冬奧，挪威現時有超過40名中國的越野滑雪選手與15名教練在挪威進行海外訓練，有關的訓練項目亦是中國與挪威的交流合作之一。

法輪功在內地被認定為非法組織。（資料圖片）

報道指，過去數星期，梅羅克的圖書館已連續出現三宗與中國文學作品相關的爭議事件，今次被中國滑雪代表團要求下架的法輪功書籍，則是中國政府早於在1999年就在國內禁止。據圖書館經理麥爾肯透露，共有三人要求將該書下架，此外還有其他人對圖書館的另外三本書提出類似的要求，「他們表示，如果中國滑雪隊成員被發現閱讀這類書籍的話，他們可能被送進位於中國的勞改營或監獄。」

麥爾肯強調有清楚告知中國滑雪代表團，挪威擁有言論自由，圖書館內所有書籍都可供翻閱，絕對不會為此而下架任何書籍。值得一提是，此前在另一個中國代表團訪問挪威市政廳之際，首都奧斯陸的國家圖書館，將中國相關書籍的館藏轉移位於梅羅克的圖書館。

（綜合報道）