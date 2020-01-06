【中聯辦換人】西媒評駱惠寧接任中聯辦：無港澳工作經歷反是優勢

香港反對《逃犯條例》修訂引爆的政治風暴，成為西方輿論焦點，位處「風眼」的中聯辦如今換帥，自然引起西媒的議論紛紛。 綜合媒體1月6日報道，美國《華爾街日報》直指，中聯辦新主任駱惠寧雖沒有港澳工作經歷，但這反是他優勢，因為他能「不拘禁忌地改組香港中聯辦，處理香港深層次摩擦」。

駱惠寧1月6日會見傳媒。（歐嘉樂攝）

英國廣播公司（BBC）中文網亦指出，此前駱惠寧未擔任過任何與香港有關職務，該網引述香港建制派人士指，駱惠寧曾在兩省主政，又是經濟學博士，在香港目前經濟衰退的情況下，駱惠寧出任中聯辦主任，有利於通過開拓內地市場幫助香港經濟復甦。

《紐約時報》的報道則表示，駱惠寧曾擔任過兩個省的省委書記，在此前處理山西腐敗問題時，他領導了一場整肅山西省高層的運動，開展一系列調查記錄了當地廣泛的不當行為。他有關於棘手安全措施方面的經驗。

對於駱惠寧接任中聯辦，香港01曾在《非常時期非常之人非常任命 駱惠寧臨危受命有深意》一文中指出，駱惠寧有五個特別之處。

一是他並非港澳系統或外交系統出身；二是他乃中共「封疆大吏」出身，資歷深，在安徽、青海、山西三地擔任過省領導，其中以省委書記的身份主政青海、山西，是典型的政治幹部；三是他2016年調任山西省委書記時，正值山西塌方式腐敗後的官場生態重塑階段；四是退居二線的他重新從全國人大轉赴香港中聯辦，擔任實職，可謂超齡服役；五是眼下的香港深陷回歸中國22年來最嚴峻的管治危機，經濟出現技術性衰退，社會局勢緊張對立。

駱惠寧被認為是一個「非常有承擔」的官員，此次出任中聯辦主任，表明中共高層對於他高度認可，而且以他的工作經驗，也非常符合香港今天的轉型需要。另一方面，因為駱惠寧以往與港澳工作並無交集，也有助於避免被以往的治港框架與各種規則束縛，給中央治港工作帶來新的突破。

過去半年多以來，因為修例風波的爆發，困擾香港經濟社會發展和「一國兩制」良性運轉的一系列深層次矛盾全部暴露無遺，給了北京治港工作一個慘痛教訓。在這種非常時刻，北京讓「有擔當」的駱惠寧主掌香港中聯辦，顯然是希望他以當年重建山西政治生態的魄力，在實行「一國兩制」的香港，擔負起更具政治挑戰的改革重任。