【華為風波】美禁令打壓下銷售反創新高　美媒承認華為市場地位

中國通訊設備商華為銷售業務在美國禁令下不但沒有萎縮，反而創下新高，這令美媒感到意外，美國彭博社承認華為不受禁令影響。

據彭博社1月7日報道稱，美國政府宣布禁止華為購買美國關鍵部件，在該禁令下，美國公司不得向華為供應從半導體到軟件等各種元件。但在2019年，華為的銷售額增長18%至8,500億元人民幣，創下了新高。

貿易戰背景下，華為動態受外界關注。（VCG）

報道稱，華為有着令人羨慕的市場地位，它是全球最大的通信設備供應商，也是僅次於三星電子的全球第二大智能手機制造商。華為不僅活了下來，實際上在某些領域還很興旺。

在美國宣布針對華為的禁令後，華為戰略部總裁張文林曾在公司內部會議上稱，「大家覺得公司可能失去了整個全球市場。」

報道稱，事實證明，他們太悲觀了。包括微軟（Microsoft）和芯片製造商美光（Micron Technology, Inc.）等美國科技公司，找到了繞開禁令的合法途徑，藉助在美國之外的地區生產，這樣對華為銷售時不會受到禁令影響。華為自身也在部署大量的工程師隊伍重新設計產品，以減少對美國元件的依賴。

報道指出，華為如何在美國黑名單下倖存下來，可能成為美國禁令在全球IT製造產業造成意料之外的後果，以及該產業正在發生的巨大轉變的研究案例。

不過，報道擔心這種情形能夠維持多久。華為高管於近日向員工表示，公司生存下來是第一要務，要為艱難的2020年做好準備。

另外，華為輪值董事長徐直軍警告稱，公司不能再依靠市場慣性來推動業務發展。

據悉，繼續擴大歐洲市場將是華為的工作重心。為了擴大歐洲市場，華為正在增加開支努力搶佔市場。

法國《世界報》2019年12月30日報道稱，華為歐洲區副總裁兼駐歐盟代表劉康數月前開始在布魯塞爾啟動鞏固華為地位的工作，包括髮表研究報告、舉辦圓桌論壇及研討會等，並向歐洲議會議員釋出善意，希望華為在當地能佔一個席位和擴大影響力。

除了積極在歐洲搶攻市場，也在法國採取行動改善形象，如聘用法國最具影響力的公關顧問進行遊說工作。

此外，為補足生態短板，華為中國區副總裁曹澤軍於近日表示，華為正欲構建「華為鯤鵬生態」，華為將為此在未來5年投入人民幣105億元。