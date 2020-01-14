美媒：東風-17導彈破壞性太強，陸基薩德尚無法攔截

國慶70周年閲兵亮相的東風-17高超音速彈道導彈，引發外界關注。 有美媒日前發文稱，東風-17等高超音速武器勢不可擋；此外，亦有美國軍事記者指出，對於東風-17導，目前美軍海基SM-3、陸基THAAD（薩德）、GBI等攔截系統目前均無法攔截。

綜合媒體1月14日報道，據中國官方說法，東風-17是一型常規導彈，具備全天候、無依託、強突防特點，可對中近程目標實施精確打擊，無論是導彈性能還是突防能力，都較其他型號導彈有很大提升。

美國《科學雜誌》在1月8日報道中提到了東風-17並表示，中國在最近的一次閲兵中展示了東風-17;就目前而言，高超聲速的機動性使這些武器幾乎不可能被擊落，「勢不可擋」——正如2019年《紐約時報》的標題所言。

不過，美國專家稱，「今天不可阻擋並不意味着明天不可阻擋，可以開發出一些技術使得防禦更為有效。但是要實現這一目標，我們還有更多工作要做。」

對於東風-17，美國《華盛頓時報》首席軍事記者比爾·戈爾茨（Bill Gertz）也曾表示，東風-17此前在五角大樓內部被稱為Wu-14和DF-ZF高超音速滑翔飛行器，包括美軍海基SM-3、陸基THAAD（薩德）、GBI在內的美國導彈攔截系統目前均無法攔截。

據悉，中國對這一領域的研究設施進行了大量投資，包括複雜的風洞和利用爆炸波研究高超音速流的激波管。在中國廈門舉行的2017年高超音速會議上，中國科學家發表了250多篇論文，約為美國研究人員發表論文的10倍。

美國科羅拉多大學（University of Colorado）博爾德分校的一位航空工程師說，「這是登月競賽式的競爭。」