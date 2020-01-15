【中美貿易戰】首階段協議懸念將揭開　CNN：美國已付出3大代價

美國總統特朗普（Donald Trump）即將與中方代表團簽署首階段貿易協議，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）此前亦表示，雙方會在簽署前公開協議文本內容。美國有線電視新聞網（CNN）則稱，美國已為中美貿易戰付出3大代價。

中美經過長時間的談判，即將簽署首階段協議。圖為2019年10月11日，美國總統特朗普（右）在白宮會見赴美談判的中國國務院副總理劉鶴。（Reuters）

CNN報道指出，特朗普一直以關税向中國施壓，但美國同時要為中美貿易戰付出3大代價。第一大代價是流失30萬個就業機會。市場研究機構穆迪分析（Moody's Analytics）的報告指，中美兩國於2018年初展開貿易戰，截至2019年9月，已令美國流失30萬個就業機會。美國2019年增加了210萬個職位，但增長數字仍落後於前年的270個就業機會。



另據某人力資源公司調查發現，美企僅在2019年8月，就以貿易困難為由裁員超過1萬人。美國税務基金會（Tax Foundation） 的分析更表明，中美貿易戰長遠而言將導致失業。

第二大代價是支付額外460億美元關税。中美貿易戰下，美國企業直面關税衝擊。由於中國貨物運抵港口時，關税會直接由美國進口企業的銀行帳戶中扣除，代表美國進口企業須負責貨物關税。美國組織「關税傷害美國腹地」（Tariffs Hurt the Heartland）指，美國企業要為中美貿易戰支付額外460億美元的關税，令貿易成本大增。

第三個代價是美製造業遭拖累。美國製造業在中美貿易戰持續下，一直處於低迷。美國製造業採購經理指數（PMI）於2019年12月跌至10多年來的低位。根據美國勞工統計局（BLS）的數據，美國於2019年僅增加4.6萬個製造業職位，淨增長率不足0.5%。



美製造商需要進口材料，關税導致原材料的價格上升，導致美國製造業遭拖累。此前，美國康乃爾大學（Cornell University）貿易政策教授兼中國議題專家普拉薩德（Eswar Prasad）也認為，中美首階段協議「好壞參半」，許多關税仍在徵收，且這場貿易戰已致美企遭受損失，「美國不僅付出經濟上的代價，製造業和農民均受到影響，作為可信、可靠貿易伙伴的國際地位也受損。」

（綜合報道）