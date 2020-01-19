江蘇漁民撈獲境外水下竊密裝置　美媒分析指或來自美軍

江蘇漁民2019年在當地海域打撈到水下可疑竊密裝置，引發國際關注。美媒分析這一間諜設備的來源，稱可能屬於美軍。

美國霍士新聞頻道（FNC）發表專欄文章稱，海軍水下偵查的秘密很少浮出水面，但最近發生的事件短暫地讓它們得到曝光。日前，一艘克羅地亞漁船在亞得里亞海捕獲了美國海軍的一種海底傳感器系統。

同時，中國為漁民舉行了頒獎典禮，這些漁民早前在網中發現類似設備後，向有關部門報告。文章稱，可以推斷出其中一些設備也可能屬於美國海軍，發現這些設備的水域是美國、韓國、日本等國海軍都很感興趣的地方。

此前，在1月13日的江蘇省海上國家安全人民防線專項表彰獎勵大會上，官方稱，江蘇漁民打撈的7個裝置係他國製造，分別具有水下調查、識別、存儲、傳輸等多種竊密功能，對中國國家安全構成嚴重威脅。

2016年以來，江蘇已連續3年召開表彰獎勵大會，對打撈上繳水下可疑竊密裝置的漁民進行表彰獎勵。美媒報道稱，這些設備可能已經在國際水域中使用，它們收集的資料可能包括水深，噪音，鹽度和水流。這些看似平凡的數據可以為潛艇在未來的作戰中提供戰術優勢，使它們可以更好地了解當地情況。

報道同時表示，這種無人平台在情報搜集中很受歡迎，因為它們在被抓住或丟失時不會傷害操作人員。

值得一提的是，此前中國南海漁民於2016年在捕魚時撈出了一個形似魚雷的潛航器。據內媒報道，該漁民在將這一裝置撈出海面後，隨即用手機拍下照片發給海南省國家安全廳的工作人員，這枚假魚雷被帶回國家安全部門。經多方查證，這個海底無人潛航器既能搜集中國重要海域內各類環境數據，又能探測獲取中國海軍艦隊活動動向，實現近距離偵查和情報收集任務。

（綜合報道）