日媒：美科技巨頭為技術創新苦惱　中國企業或將成接班人

中美兩國於1月15日正式簽署第一階段協議，但專家料中美科技博弈會更殘酷。日媒則稱，繼美國科技業4大巨頭Google、蘋果（Apple）、Facebook、亞馬遜（Amazon）後，下一代翹楚或出現在中國。

《日本經濟新聞》周日（19日）報道稱，環顧最近幾年美國的高科技產業，看不到能夠接替這4大巨頭的企業。中國成為誕生下一代科技巨頭接班人的有利候選。

報道介紹，上述4大科技巨頭間的競爭激化，令工程師薪酬持續快速上漲，阻礙了初創企業獲得人才。在截至2019年的3年裏，這4大企業共收購約200間高科技企業，有潛力的企業在未成長壯大前就相繼被買下。此外，反壟斷部門開始強化對這4大企業的監視，為美國創造下一代技術創新而苦惱。

在此背景下，報道認為，中國成為誕生下一代科技巨頭接班人的有利候選。據數據分析公司CB Insights統計，估值排在世界前10名的未上市企業中，中國大陸企業有4間，逼近美國。

對於日本的情況，報道稱，知名社交網站Mixi的創始人笠原健治2015年推出家人間共享照片和影片的應用程式Mitene，目標是打敗Facebook。

雖然中美已簽署第一階段協議，但中國通訊業觀察人士項立剛就曾表示，中美在科技上的競爭會更加激烈、殘酷。他表示：「美國人現在為什麼要打貿易戰？毫無疑問，根本原因是中國在高科技領域有所發展，美國認為這是要動它的牆角。」

值得一提的是，美國國防部曾公開承認，中國在許多高科技領域已經趕上甚至超越美國。美國防部創新實驗小組主任邁克爾·布朗（Michael Brown）稱，中國在超高音速和人臉識別等高科技領域已經超越了美國。他還說，美國應該採取積極措施限制技術轉讓到中國。

施密特認為，中國在兩個領域中處於領先位置，其中一個是人臉識別監控，另外一個是金融科技。（資料圖片）

此外，美國國家人工智能安全委員會（NSCAI）主席、Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）稱，中國在兩個領域中處於領先位置，其中一個是人臉識別監控，另外一個是金融科技。

美國前駐日大使羅斯（John Roos）1月6日表示，中美科技競爭中，中國企業可以利用8億互聯網用戶創造的數據等優勢。同時，他對中國留學生和為在硅谷工作而赴美的中國工程師開始減少感到擔心。他表示，「來自中國的風險企業投資資金的減少可以通過美國國內的資金應對，但人才難以替代」。

還有業內人士指出，限制中美科技交流將為美國帶來嚴重後果。美國政府的這種打壓是根據種族加以區別對待，此舉不僅會削弱科研，也是對無辜的研究人員的污衊。

中國外交部也曾多次敦促美國停止對中國的打壓，發言人耿爽稱，「奉勸美方一些人，以安全為名鎖住所有門，囚禁的只是自己。」

（綜合報道）