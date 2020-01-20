【多圖】西媒關注中國無人作戰艇　可部署於航母或兩棲攻擊艦

日前，中船重工建造的JARI-USV多用途無人作戰艇，引發西媒廣泛關注。有消息認為，JARI-USV可能裝載到航母或兩棲攻擊艦上，為中國海軍提供海上偵察和攻擊平台。

《新西蘭先驅報》1月18日報道稱，中國新型攻擊型無人戰船已經進行了首次海上試航，可用於執行反潛、反艦等任務。

報道稱，這次試航的中國攻擊型無人戰艇代號JARI-USV，曾在南非舉行的非洲航空航天防務展上展出過概念模型。當時的資料介紹，該艇長15米、寬4.8米、吃水深度1.8米，排水量約20噸，最高航速達42節，航程500海里。它具有鮮明的隱身外形特徵，整體設計簡明流暢。

報道同時表示，儘管該無人戰艇排水量小，卻是世界上第一款搭載艦載相控陣雷達、先進電子系統和強大武器的多用途無人作戰艇。它的艦艏安裝有一套30毫米遙控武器站，船上可以安裝兩部四單元導彈垂直髮射系統或反潛魚雷發射管。「如此豪華的傳感器和武器配置，意味着該艇可以執行反潛、防空和水面作戰任務。」

報道認為，JARI-USV可以裝載到航母或兩棲攻擊艦上，為中國海軍提供海上偵察和攻擊平台。不過報道也提到，中國無人戰艇還面臨不少技術障礙，包括難以快速部署，性能過高而平台過小，海上不良天氣條件下的航行安全問題等。

據悉，JARI-USV多用途無人作戰艇於2019年8月21日下水。中國官方此前介紹稱，JARI-USV能探測視距內的海上目標、30,000米的空中目標及7,000米的水下目標，並可組織導彈、魚雷、機槍等進行打擊。

在一場國際防務展會上，中船重工軍品貿易部副部長鄭廣富稱，「我們現在通過小型化等技術手段，做到了在這樣一個20噸的無人艇上配置了這麼多、這麼齊全的作戰系統配置。很多來參加展會，參觀展會的各國軍事代表團都對它產生了濃厚的興趣。」

此外，智能化水平高也是這款無人作戰艇的一大亮點，通過指揮控制智能化，它可根據作戰需求自動規劃任務，根據指揮決策自主航行並自動組織作戰動作，最大程度地提高作戰指揮效能、減少對人員及後勤保障的需求。

鄭廣富介紹稱，無人戰艇相比通常的水面艦艇，它不需要配置艇員，更多實現指揮智能化，遠程遙控操作，在執行任務中儘量減少對我方人員的有效殺傷。

美國「機器人自動化」新聞網也於1月18日稱，該戰艇該船採用自動導航技術和遠程遙控操縱，安裝有電力推進系統。報道認為，這些技術積累有助於中國在無人船領域的整體突破。