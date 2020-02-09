【武漢肺炎】日媒：感染風險高　鴻海大陸廠區10日復工計劃叫停

據日媒《日經亞洲評論》8日（上周六）報道，鴻海集團深圳、鄭州廠區原定10日（周一）復工的計劃，已遭中國大陸當局叫停，主因為新冠肺炎疫情的疑慮揮之不去。 鴻海回應稱，復工會依當地政府規定，並指出目前尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。

日媒報道，鴻海集團深圳、鄭州廠區原定10日（周一）復工的計劃，已遭中國大陸當局叫停，主因為新冠肺炎疫情的疑慮揮之不去。（資料圖片）

報道引述消息人士指，深圳的公共衛生專家已通知鴻海，經現場檢測後發現，其廠區面臨「冠狀病毒的高度感染風險」，因此不適合復工。專家判定的風險，包括餐廳和員工宿舍的空氣流通不佳。另外，作業環境採用中央空調，加上人員密集，感染風險更高。

除深圳廠區，報道指出，全球最大iPhone生產基地、鴻海鄭州廠區也已取消10日復工計劃。知情人士表示，「這是勞力密集的作業環境，當地政府不願冒病毒散播的風險。沒有人想在這個關鍵時刻承擔復工的責任。」

這項決定，令全球電子業供應鏈受擾的疑慮進一步加深，因為鴻海不只是全球最大iPhone代工組裝業者，也為華為生產智能手機，亞馬遜的Kindle平板電腦及Echo智能音箱也由鴻海代工。鴻海也是HP、戴爾和許多大型電子產品品牌的供應商。

鴻海為此發表聲明，表示各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。此外，鴻海迄今尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。

（綜合報道）