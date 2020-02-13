【武漢肺炎】天氣變暖病毒有望消失？　專家看法不一

近來，有很多關於天氣變暖後，新型冠狀病毒有望逐步消失的說法，對此輿論，有專家予以了分析說明。

綜合媒體2月13日報道，據美國全國公共廣播電台（NPR）12日消息，部分專家認為，新型冠狀病毒可能具備季節性特點。

報道稱，美國賓夕法尼亞州立大學傳染病動力學中心主任表示，「鑑於其傳播方式，冠狀病毒往往與冬季聯繫在一起。」在冬季的月份中，人們可能會更多的聚集在室內，這增加了接觸性感染的風險。

武漢新型冠狀病毒肺炎確診人數不斷攀升。（AP）

不過，並不是每一種病毒都遵循這種模式，例如引起中東呼吸綜合徵（MERS）的病毒，美國約翰·霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院健康安全中心高級研究員、傳染病專家阿梅什·阿達爾賈（Amesh Adalja）介紹說，「它沒有季節性，因為它實際上是一種動物傳人的病毒，而不是你認為的季節性致病病毒。」

阿達爾賈認為，此次發生的新型冠狀病毒似乎更像是季節性感冒。其實，高達三分之一的普通感冒都是由冠狀病毒引起的。「基本上，我們已經看到在中國境內人傳人的爆發性傳播，所以在這個意義上，它表現得真的就像一種由冠狀病毒引起的普通感冒。」

鑑於這個原因，阿達爾賈認為，「我確實認為季節性（特點）會發揮作用。伴隨着疫情的發展，也將迎來春季和夏季，我確實認為，我們將看到病例減少的情況。」

報道稱，因此，隨着中國和北半球其他國家進入春季，病毒可能會開始逐漸消失。但是，阿達爾賈也提醒說，南半球正在進入秋季和冬季，「所以我們可能會看到這種病毒在南半球的部分地區傳播（能力）增強」，例如在澳洲，這與每年流感的情況相似。

對此，也有專家認為現在下結論還為時尚早，新型冠狀病毒是否具有季節性特點還需進一步觀察。美國疾病控制和預防中心的南希·梅西奧尼耶（Nancy Messionnier）就表示，「我認為現在斷言這一點還為時過早」，這種病毒進入人們視線甚至還不足一年。

中國返工高峰即將來臨，但疫情拐點遲遲還未出現。（Reuters）

此外，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山2月11日對新型冠狀病毒肺炎疫情評估表示，疫情預計在2月達到高峰，希望能在4月結束。

對於疫情的拐點問題，鍾南山曾表示，目前看疫情拐點還無法預測，要看二次返程情況。

據中國國家衛健委消息，截至2月12日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例52,526例，重症病例8,030例，累計治癒出院病例5,911例，累計死亡病例1,367例，累計報告確診病例59,804例，現有疑似病例13,485例。累計追蹤到密切接觸者471,531人，尚在醫學觀察的密切接觸者181,386人。