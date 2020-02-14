【武漢肺炎】世衛專家：隔離效果有限　病毒或感染全球2/3人口

由於中國的新冠肺炎感染病例急劇增加，世界衛生組織（WHO）專家警告稱，情況可能會進一步惡化：全球三分之二的人口都可能被感染。

據彭博社報道，世衛組織顧問隆尼尼（Ira Longini）估計，新冠病毒的疫情可能會演變得比現況嚴重許多，甚至可能感染全球三分之二人口。他認為，除非病毒的傳播性發生改變，否則防疫措施效果有限，「隔離病患與接觸者不能阻止這種病毒。」

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都收緊檢疫措施與入境管制。（AP）

隆尼尼追蹤了中國病例，研究新冠病毒的傳播性，並建立模型估算感染規模，結果顯示，全球可能會有三分之二人口感染。他提到，每一名患者大約會傳染2人至3人，由於缺乏快速篩檢方式，加上一些病患症狀輕微，使得病毒傳播途徑很難追蹤。

隆尼尼表示，即使有辦法將傳播速度減少一半，仍然意味着全世界約有三分之一的人口將被感染。

據悉，隆尼尼也是佛羅里達大學傳染疾病統計與隔離中心的主任。他指出中國嚴格措施仍有侷限性，「隔離」也許可以減緩傳播速度，但病毒還是有機會在症狀出現之前傳播到其他地區。

此外，其他一些學者也發出了病毒傳播範圍可能要大得多的警告。倫敦帝國理工學院研究員弗格森（Neil Ferguson）估計，中國每天可能有多達50,000人被感染。香港大學公共衛生學教授梁卓偉也認為，如果不加以控制，全球接近三分之二的人口可能感染該病毒。

美國東北大學的生物統計學家韋斯皮尼亞尼（Alessandro Vespignani）說，隨着疫情的發展，會出現各種可能性，對疫情擴散的預估情況是其中的一部分。他表示，未來幾周疫情將成為關鍵，以研究新冠病毒在中國境外傳播的情況與難易程度。

不過，倫敦衛生與熱帶醫學院傳染疾病專家海曼（David Heymann）則認為，需要更多數據才能更深入了解病毒可能的傳播範圍。他指出，中國以外的許多國家已將疫情控制得很好，「我們不是說他們（隆尼尼與梁卓偉）錯了，我只是說，隨着更多資訊揭露，這些模型將會被修正改善。」

繼武漢封城之後，中國各地從城市到村莊對疫情嚴防死守，嚴格控制疫情擴散。（新華社）

據瞭解，自從中國武漢發生新冠肺炎感染疫情以來，中國隔離檢疫了上千萬人口的居住區域。世衛組織總幹事譚德塞曾稱讚中國的這些措施為中國其他地區和全球各地對此做好準備提供了「窗口」期。

數據顯示，新冠肺炎疫情已蔓延至全球二十多個國家，至2月13日，境外感染人數已經達到447例。

值得一提的是，在湖北變更收治策略致新增病例暴漲過萬後，這一數據出現回落。據官方通報，最新數據顯示，截至2月13日24時，中國新增確認病例5,090例，新增死亡121例，累計確認63,851例，死亡1,380例。

對於湖北省的病例診斷分類中增加了「臨床診斷」數據的統計，官方表示以便於患者能及早按照確診病例接受規範治療，進一步提高救治成功率。

對此，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光持贊成態度，其表示把「臨床診斷病例數」納入「確診病例數」進行公布，是正確的步驟，堵塞了一個傳播的漏洞。