【武漢肺炎】藥房爆買鏡頭以外　在日本到處免費派口罩的中國人們

這兩天除了關注國內的新冠肺炎疫情變化，大家對海外第一災區日本的動態想必也有所耳聞，先是鑽石公主號上的乘客終於下船，但下船後不但沒有隔離，反而就地解散，各自乘坐公共交通工具自行回家，甚至還有一位女乘客發文表示自己已經約見了朋友，並且一起去吃了壽司。

其他「學生」都十分自覺，只有日本開卷考試也能考0分，心大的簡直讓人操碎了心。就連最近出鏡頻繁連中國觀眾的都認識了的日本厚生勞動大臣加藤勝信，在參加NHK電視節目及疫情發佈會時均出現了咳嗽、吸鼻涕等動作，並且咳嗽之後他竟握拳遮住嘴巴，而非用手肘或衣袖摀住（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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官方如此不重視，民眾可謂叫苦連天。日本觀眾在看到直播後，批評加藤勝信是「反面教材」、「最差示範」，甚至有網友在地鐵上遇到背著「不安倍增」帆布包的乘客，一語雙關既表示了自己真的很慌，又表達了對官方的不滿。

隨著日本境內確診人數不斷上升，心大的日本人也漸漸「醒悟」，於是這些天日本街頭經常出現為買口罩大排場龍的隊伍。但在這些排隊人群中，有一個群體吸引了日本媒體的注意——來自華人組織的「轉賣屋」。這群人是被僱來排隊搶物資，然後僱主再把這些物品轉賣，說白了就是和黃牛差不多，而且比較可悲的是幹這事的大都是中國人。

他們會建一個微信群，僱主在裡面通知時間和地點以及當日的酬金，光是酬金的價格就有口罩的1.5倍，可見他們把口罩賣出了天價。除了賺中國人的錢，他們也賺日本人的錢，將正價購來的口罩以十倍二十倍的價格放在日本的電商網站上賣。

由於這些群體人數眾多，導致日本許多商店的口罩被一掃而光，有些買不到口罩的日本老人，口罩都起毛了也只能反覆利用；還有一位老人在被搶購一空的口罩貨架前徘徊了許久，看著就無比的辛酸。

日本口罩黃牛黨相關報道及微信群截圖（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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本就口罩告急，神戶地區更是雪上加霜。2月17日，神戶紅十字會上報6000個口罩被盜，失竊的為120盒醫用外科口罩，價值約40000日元，警方已經將其定為盜竊案，展開追查。雖然小偷還沒有抓到，但是很多日本人懷疑是中國人幹的，紛紛在推上叫嚷「請中國人離開日本」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

之所以日本人會這樣認為，是因為除了中國的黃牛高價賣口罩外，還有華人在藥妝店前哄搶口罩，甚至還有人利用同情心低價購入或募捐來的口罩再高價售出的情況．殊不知這些醜陋的罪行讓我們已經給別人留下了自私貪婪的形象．

由於口罩已經供不應求，日本造紙聯合會會長在記者招待會上無奈表示：「未來一段時間，日本市場上口罩短缺的情況仍將持續。」

2月21日，日本內閣官房長官菅義偉在例行記者會上回應口罩不足時表示：「日本國內的口罩企業目前24小時作業生產確保供給，還將逐步恢復從中國的進口。」對於這樣的消息，國內的網友們也表達了理解，並且為日本加油打氣。

還有一些在日華人，已經在日本街頭發送免費口罩，箱子上還貼著「I 愛CHINA+JAPAN」的標籤。據這場活動的發起人介紹，他們都是在日本經營貿易公司的華人，在日本國內疫情還沒有蔓延開的時候預訂了部分口罩，並且為了這場活動大家又努力拼湊了5千隻。發起人說：「舉辦這次活動的目的，是想要回饋日本對中國的捐助。」

還有一位華人小哥在新宿車站免費給日本人派發口罩。小哥說：「日本現在疫情也挺嚴重了，怕日本人以為口罩都被中國人買走了，所以很想這麼做。」

還有一位華人小姐姐，也在寒風中給日本人免費發口罩，原因是為了感謝在自己本國都口罩不足的情況下，還大力給中國捐贈口罩的日本人民。而她身旁的箱子上還寫上了這樣兩句話：鳩に三枝の禮あり、鴉に反哺の孝あり。翻譯為「鳩有三枝之禮，鴉有反哺之孝」，語出室町後期著作《慈元抄》，本意是「知恩圖報」。

在日本街頭免費派口罩的熱心中國人（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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除了民間的友好互助，咱們國家也高度關注著日本的疫情動向，在得知日方新冠病毒核酸檢測試劑不足後，立即向日方無償提供新冠病毒核酸檢測試劑。山川異域，風月同天。投之以桃，報之以李。兩國間互相幫助，攜手共進，在中日友好歷史上又譜寫了一段佳話。

日本是個多災多難的國家，卻很少出現哄搶的新聞，因為他們懂得為別人留一份恩惠。中國是五千年的文明古國。中國人展現給世界的應是我們優秀的歷史文化和傳統美德，而非貪婪與自私的負面新聞。「在你想著要條活路的時候，也要替人家留條活路。」這，才是人性的美德。

病毒沒有國界之分，早日戰勝疫情需要國際社會共同應對，中國加油！日本頑張って！

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