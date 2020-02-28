【新冠肺炎】疫情衝擊下　中國中小企業的掙扎

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發以來，中國中小企業受到衝擊，這些中小企業沒有資源來承受尚在繼續的經濟危機，如中國一些城市裏的街角市場、書店、理髮店、酒吧、餐館和咖啡館就很容易受到衝擊。

新冠肺炎疫情發生以來，諸多企業復工出現困難，企業生產收到影響。圖為2月16日，從貴州乘坐外地復工人員專列抵達杭州的復工人員出站時經過紅外測温儀。（新華社）

據美國《紐約時報》2月28日報道，中國政府官員說，中國有8,000萬「家庭」企業僱傭着2億多人。中小企業佔中國經濟產出的一半以上。

報道指，其中，北京的餐館和咖啡館受到的衝擊尤其嚴重。本周發佈的一項由北京餐飲業協會委託進行的調查發現，近70%的餐飲場所仍然關閉。這個城市處在一種瘮人的緩行狀態。

他們不僅受到客戶數量急劇減少的困擾，還面臨其他困難，包括物資採購，以及返鄉的員工難以回城，假期本應在近一個月以前就結束了。

2月24日，農曆二月初二，蘭州一理髮店復工開業，顧客戴口罩理髮。據店家介紹，顧客需提前進行預約，進店後進行體溫測量和實名登記，店內還設立間隔等待區域，理髮所用物品實行一客一消毒。 （中新社）

上述那項行業調查估計，中國全國餐飲業累計損失超6,000億元人民幣。調查將疫情稱之為行業的「滑鐵盧」，並警告現金流量不足或知名度不夠高的企業可能會永無重開之日。

事實上，中國政府也意識到疫情對中小企業造成衝擊，並採取了相關扶持措施。

2月21日，中共中央政治局召開會議，強調「要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產。」同日，中國國務院直接印發《企事業單位復工復產疫情防控措施指南》，22日公布全文十六條。

2月25日，中國國務院總理李克強率領的應對疫情小組承諾對中小型企業予以支持，包括推遲養老金、醫保和公積金的繳納，並承諾降低租金和貸款利息。

受新冠肺炎疫情影響，不少企業紛紛開啟在家工作模式。（中新社）

不過，在2月25日舉行的中國國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，中國工業和信息化部產業政策與法規司二級巡視員舒朝暉表示，根據對240萬戶使用雲平台和電商平台的中小企業進行監測，中國國內中小企業的復工率目前只有30%左右。

據他介紹，中國政府近日出台了企事業單位復工復產防控措施指南，對復工企業提出了新要求，比如說設立隔離觀察、區域保障、工作程度、通風換氣等要求。但一些中小企業反映，他們很多廠房都是租賃來的，很難達到這些要求，得不到復工的批准。

目前內地餐飲業的復工主要以外賣方式。（資料圖片）

不過，中國工業和信息化部副部長張克儉2月27日在中國國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，根據工信部對220萬使用雲平台的中小企業監測數據顯示，隨着一系列幫扶政策的落地實施，中小企業復工率雖整體仍然不高，但是也出現了幾個積極的變化。

其中，張克儉指出，中國各省份中小企業復工率均穩步提升，多數每日升幅在1個百分點左右。目前有7個省份中小企業的復工率超過了40%。

此外，據內媒《經濟日報》報道，受疫情影響，外資企業在中國的投資經營狀況備受關注。多項調查和研究顯示，中國吸收外資的綜合競爭優勢沒有改變，大多數外資企業投資中國的信心和戰略沒有改變，仍然看好中國市場長期發展前景，有些正在繼續加大對華投資。