【新冠肺炎】疫情期間訪華　世衛專家組組長細說中國的抗疫方式

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，世界衛生組織專家組（WHO）早前率團訪問最先爆發疫情並且情況最嚴重的中國。 美媒《紐約時報》日前刊出採訪專家組組長Bruce Aylward的文章，內容提到Bruce Aylward在訪問中看到中國是如何迅速遏制這一場吞沒湖北武漢，並且對全國各地構成威脅的新型冠狀病毒肺炎疫情。Bruce Aylward更稱，中國的抗疫方式是可以被複製，但需要速度、資金、想象力和政治勇氣，而至今疫情仍非全球性看流行病，迅速采取行動的國家仍可能控制疫情。

Bruce Aylward指出，廣東省已有重新檢測32萬份原本用於流感監測和其他篩查的樣本，當中不到0.5%的人對病毒呈陽性，數據與廣東省已知的1500宗病例大致相同。對於新冠肺炎的病死率，Bruce Aylward稱，沒有證據表明現時所看到的只是「冰山一角」，現有的數據亦不支持此說法，「我們現在看到的就是一個金字塔：大部分都在地面上了。」

世界專家組早前在中國多地訪問，考察疫情。（中新社）

另一方面，中國的新增確診病例，從此前的每天動輒數千宗，至今銳減至只有數百宗，被質疑是有人隱瞞疫情。Bruce Aylward就認為看不到任何操縱數據的跡象，「迅速暴發的疫情已經穩定下來，而且降溫的速度比預期要快。粗略計算下來，有數十萬中國人因為這種嚴厲的應對措施而免於罹患新冠肺炎。」Bruce Aylward指出，新冠肺炎不會像新型流感般感染幾乎所有人，前者有75%至80%的聚集性疫情都是家庭傳播，只有5%到15%的近距離接觸者會被傳染，故中國政府是盡快將人們與各自的親戚隔離，並在48小時內所出所有曾經接觸過的人。

Bruce Aylward有提到中國是如何重新安排醫療響應，首先是將50%的醫療服務都轉移至網上，使其他人不用直接到醫院看病，即使是處方藥物都能送貨上門。在檢測患者方面，患者出現狀癥奘，就會被送到發熱門診，檢測體溫、癥狀、病史，然後就會迅速安排做電腦斷層掃瞄。「每臺機器一天大概做200次，一次掃描5到10分鐘，甚至可能是部分掃描。」但在西方，一間醫院一般每小時只會掃描一到兩次。

此外，中國亦會為患者直接做拭子測試，以排除其他感冒、流感等的患者，而且測試做的相當快，相比美國仍要將樣本送到指定州份時，中國已將測試時間縮短至4小時。同時，中國有充足的醫療設備、免費為患者治療、其他地方自願到武漢支援、將政府僱員重新安排崗位等。

世衛專家組沛北武漢同濟醫院（光谷院區）現場調研。（中新社）

Bruce Aylward認為，中國政府的做法在美國並非不可能，中國會使之變成可能。記者問著是否因為中國是一個專制國家，人民恐懼政府？Bruce Aylward認為並非如此：「他們被動員起來，就像在戰爭中一樣，是對病毒的恐懼驅使著他們。他們真的認為自己站在第一線，這是在保衛中國其他地區乃至整個世界。」

（紐約時報）