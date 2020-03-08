【新冠肺炎】中超球隊武漢卓爾滯留西班牙逾1個月　或4月中旬回國

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，以武漢為基地的中超球隊武漢卓爾的球員1月29日由廣州飛抵到西班牙集訓後，就一直滯留國外，受疫情影響未能回國。 據英媒《獨立報》近日報道，武漢卓爾的球員目前尚不知何時能返回武漢，但初步估計他們也許能夠在4月中旬返回武漢。

報道指，每天早晚，由球員和工作人​​員組成的近50人的集訓隊，大多數人都會給家中的親人打電話，其中14名球員的家鄉在武漢，其中更有球員的親屬死於新冠肺炎。球隊的西班牙籍主教練岡薩雷斯（Jose Gonzalez）表示，「球員們離家已經兩個多月了，他們無法與家人共度春節，他們看著家人被隔離在家裏，無法過上正常的生活。」

球隊隊長姚翰林說：「我們的每位球員都不容易。我們想念我們的朋友及在武漢的家人，因為要度過一段極艱難時期的是他們。希望他們多保重。」

報道指，踢足球是一種可以令武漢卓爾球員分散注意力並遠離哀傷情緒的手段。他們堅持嚴格按照計劃進行訓練。姚翰林說：「我們必須享受足球帶來的快樂。」岡薩雷斯說：「我一直在從這些球員身上學到東西，他們的行為，以及他們應對這種事情的方式。這讓你思索人類能力的局限和職業精神。」

一名集訓隊的工作人員說：「我沒有感覺受到威脅。我只是希望一切都好起來，這樣我們就能盡快回國了。我們很擔心，但就我們所能看到的而言，一切都已得到控制。」