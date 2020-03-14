【新冠肺炎】紐約時報：中國為西方爭取了時間，卻被西方白白浪費

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴散蔓延，相比之下中國的情況已有漸好轉，國家衛健委日前更正式宣布，中國的疫情流行高峰期已經過去。美媒《紐約時報》近日刊出記者張彥（Ian Johnson）的評論文章，認為西方國家未有吸取中國的經驗教訓，錯過控制新冠肺炎傳播的最佳時機。

文章題為《中國為西方爭取了時間，卻被西方白白浪費》，張彥以自身早前從北京飛往英國倫敦的經歷作例子，指出在北京登機時要接受兩次強制體溫檢測、簽署電子健康聲明，並要提供電郵地址及兩個聯絡電話。但飛往倫敦途中，張彥稱「一種不真實感油然而生」，空中服務人員只有派發一張廉價印刷的紙條，建議有不適時通知政府，抵埗後並沒有體溫檢測或要簽署健康聲明，「這就意味着，如果我們其中一人感染了新冠病毒，英國官員也很難追蹤到我們。相反，我們只是走下飛機，摘下口罩，消失在城市中。」

一個中國家庭在機場準備登機，但事先全部人都要接受強制體溫檢測。（美聯社）

張彥指，過去數星期，美國及歐洲大部分地區都對新冠肺炎爆發以消極被動或漫不經心的態度應對，令遏制擴散的最佳時機白白溜走，「中國不得不應對一個嚴重的突發事件，但西方國家幾周前就收到了通知。西方國家好像沒能吸取中國的經驗教訓，並對中國採取的有效措施視而不見。」

張彥認為，外界似乎覺得中國的情況有其獨特性，例如中國遠在天邊，病毒不會傳播得這麼遠、這麼快，「不過，我認為最重要的是，外界，尤其是西方人，都執着於中國的政治體制，輕視中國的決策有其可能價值及重要性。」乃至中國在1月實施嚴厲的封鎖及隔離措施時，外國主流媒體都對此加以抨擊，認為做法落後、毫無意義，對中國在極短時間內建成火神山醫院及雷神山醫院的壯舉指指點點，甚至用「反烏托邦」、「混亂」來形客防止病毒傳播的隔離中心。

張彥指，認為中國的做法主要是基於粗暴的威權主義是愚蠢，而且並非所以失誤都是因其威權主義造成，當中某些政策確是出於對公共利益的重大關心而制定，並由高質素的公務員執行。相反，在資訊流通的美國，雖然一直以來都有接收消息，目睹疫情導致數以千計的中國人死亡，但美國政府仍然推動假消息運動，令疫情風險被低估。張彥表示，中國領導人在疫情初期確實會感到沮喪，但短期內就有採取行動，且迄今為止比許多民主選舉產生的領導人都更果斷。

中國設立「方艙醫院」專門收治輕症患者，至今重災區武漢市內所有方艙醫院都已休艙。（美聯社）

張彥在最後指出，西方很多人只關心中國如何未能在最初阻止疫情爆發，卻忽略中國的體制有其起作用的一面，「在機場檢測體溫、擴大社交距離、為任何感染者提供免費醫療服務，這些都不叫『威權主義』。」

（紐約時報）