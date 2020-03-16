【新冠肺炎】指控中國引發疫情全球爆發　美國民眾發起集體訴訟

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，美國處於疫情大爆發的危險境地，近日就有美國民眾對中國發起集體訴訟，指控中國出於自身經濟利益，引發全球新冠肺炎疫情爆發。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，美國處於疫情大爆發的危險境地。（AP）

根據美國「LAW.com」3月13日消息，一些美國民眾12日提起一項全國性集體性訴訟。在這項訴訟中，美國佛羅里達州伯曼法律集團博卡拉頓的律師馬修·摩爾稱，中國未能迅速報告和遏制病毒，甚至是隱瞞實際病例，導致疫情的大爆發，「中國實質上變成一個巨大的病毒培養皿」。

起訴書顯示，中國政府、國家衛健委、應急管理部、民政部、湖北省、武漢市等均成為被告對象。原告則是佛羅里達州四名居民，和博卡拉頓的「棒球運動員培訓中心」。

2019年12月30日武漢醫生李文亮在微信群發佈「確診了7例SARS」信息，當地公安機關對李文亮等人約談訓誡。（資料圖片）

訴訟指控中國知道病毒是危險的，會引起全球大流行，但應對遲緩，甚至採取鴕鳥政策，只是維護自身經濟利益，而這已經並將繼續造成巨大的人身傷害和心理創傷。

起訴書還提出一些「事實」來證明中國政府未盡應負責任，包括武漢隱瞞疫情、警方訓誡8名醫生、武漢萬家宴活動、武漢病毒研究所泄露病毒、中國科技部要求強化生物實驗法管理等。

對於美國民眾的舉動，中國網友表示強烈不滿，認為中國也是疫情受害者，且病毒起源仍沒有搞清楚來源，這樣對中國不公平。也有聲音稱，這是美國對中國發起輿論戰的一部分，並指責境內的公知群體給美國輸送「彈藥」。