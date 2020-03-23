【新冠肺炎】路透社：疫情爆發前美國裁撤駐京疾控專家職位

新冠肺炎疫情在全球爆發，再次引發中美之間的輿論戰。路透社近日報道，疫情爆發的幾個月前，美國政府裁撤了一個駐京美國公共衛生官員的職位，該職位旨在協助偵察中國國內疾病的爆發。

據路透社3月21日消息，據四名了解情況的消息人士稱，該名被派駐在中國疾控機構的美國流行病學家於2019年7月離職。這一職位由美國疾病控制和預防中心撥款資助，官方稱為美國駐中國現場流行病學培訓項目顧問。

被派駐在中國疾控機構的美國流行病學家琳達·奎克（Linda Quick）於2019年7月離職。（中國疾控中心官網）

「看到這一幕真是令人心碎。」美籍華裔專家朱包平（譯名）稱，他曾在2007年至2011年擔任該職務。「如果有個人在那裏，全球的公共衛生官員和政府可能就能更早採取行動。」

朱包平和其他消息人士稱，原在該職位的美國專家琳達·奎克（Linda Quick）當時負責培訓中國一線流行病學家。這些流行病學家會被派駐到疫情中心幫助追蹤、調查和控制疫情。

他們說，作為美國疾控中心的僱員，奎克本可能幫助美國和其他國家實地了解疫情，甚至提前幾周發佈預警。

早前報道指，首個新冠肺炎確診病例可能在2019年11月初就已出現。不過，美國疾控中心稱，首次了解到武漢不明病因的「27例肺炎聚集性肺炎病例」是在2019年12月31日。隨着病例數量的飆升，特朗普（Donald John Trump）政府開始批評中國隱瞞部分疫情相關消息，並阻止美國專家進入中國提供幫助。

朱包平和其他消息人士指出，最初幾周，在美國稱中國政府壓制了信息傳播並提供了錯誤評估時，若奎克還在崗位，估計可以向美國和全球其他官員提供實時信息。

消息人士也稱，奎克是在獲知這個職位將於9月被裁撤後離開的，當時正值中美貿易爭端激烈之際。消息人士也透露，奎克離開後，就沒有其他的國外疾病專家接手領導該項目。

朱包平表示，在與中國同行建立密切關係後，入駐的專家通常能夠較早了解到疫情信息。

對此，美國疾控中心回應稱，撤出該職位沒有影響到美國獲知信息的能力，並與疾控中心未及早得知在中國出現的病例沒有關係。

該中心也指出，早在2019年上半年就已經決定要撤銷該職位，原因是中國已擁有優秀的技術，且領導培訓項目的能力也很嫻熟。不過，美國疾控中心說，已安排兩名華裔員工擔任培訓項目的導師，但未透露兩人具體的職位和專長。

目前，奎克仍受僱於美國疾控中心。

此前幾次稱讚中國抗疫成果的美國總統特朗普，近期頻頻批評中國。（資料圖片）

據悉，在該事件被首次曝光後不久，特朗普在美國當地時間3月22的新聞發佈會上對該報道不屑一顧，稱之與其他有關美疾控中心的報道類似，「百分之百錯誤」，但他沒有說明相關職位是否已經被取消。

美疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）則表示，其機構在中國的存在，「實際上正在有所加強」，但他沒有作出詳細說明。

美疾控中心還在一份聲明中稱，取消相關顧問職位，並不妨礙華盛頓獲取信息的能力，「與美疾控中心沒有更早地了解中國的病例毫無關係」。

與此同時，美疾控中心不願讓奎克就此事發表評論。

據美疾控中心稱，其目前在北京的團隊包括三名長期工作的美國公民、一名臨時工作的美國公民和大約十名中國公民。美國公民中，有一位是專門研究呼吸道疾病的流感專家。

據悉，中方早在2020年1月3日就開始向美方通報相關信息和防控舉措，這一時間比中國國家衛健委正式發佈全國每日疫情通報的日期（1月21日）早了不止半個月。而此前幾次稱讚中國抗疫成果的美國總統特朗普，近期突然「翻臉」，稱「中方本可更早通知美方」，其他一些美方官員也試圖將美國抗疫不力的「鍋」甩向「中方分享疫情信息不夠公開、透明」。