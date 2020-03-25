新冠肺炎｜學者：中國借援歐提升國際地位　唯難取代美國全球角色

新冠肺炎疫情持續，中國政府截至目前已宣布向82個國家提供包括檢測試劑、口罩、防護服等抗疫物資，包括意大利、法國、西班牙、希臘、塞爾維亞等歐洲國家。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江分析，中國此次以前所未有的力度援助歐洲多國，儘管在全球公共衛生治理上將抬高其國際地位，仍無法完全取代美國。

李明江24日（周二）接受新加坡媒體《聯合早報》採訪時，以「前所未有」形容中國此次援助歐洲抗疫與接觸的力度，「這次力度確實是最大的」。他說，在全球疫情擴散背景下，美國未如以往扮演全球引領者角色，這給中國在歐洲提供外交突破的機會。「中國一定程度上意識到這點，也在利用這個機會。」

李明江說，中國顯然希望利用抗擊疫情的機會，加強與歐洲多國的合作，提升政治關係，「不然不會下那麼大工夫去提供援助。」他認為，中國援助抗疫將促進與這些歐洲國家的雙邊關係，加強的程度取決於歐洲疫情將持續多久、有多依賴中國的援助，以及中國與歐洲國家未來能否妥善解決意識形態、全球經濟多邊治理等方面的分歧。

塞爾維亞總統武契奇3月15日以電視講話的形式向中國求援並宣布該國將進入緊狀態。圖為武契奇在Twitter上對中國援助表示感謝。（Twitter@Aleksandar Vucic）

李明江又指，中國近年強調多邊主義與特朗普政府形成反差，在國際上贏得包括歐洲的支持，對中國而言是有用的外交政策工具。他預測，在全球公共衛生治理方面，中國將利用此次疫情顯著提高在多邊機制裏的作用，但仍無法完全取代美國，原因是美國在技術及對國際社會成員國的政治影響上較中國享有優勢。

（《聯合早報》）