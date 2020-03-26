【新冠肺炎】路透：白宮2年砍掉7成在華疾控中心人員　致預警不力

繼曝光中國新冠肺炎疫情爆發的幾個月前，美國政府裁撤了駐京美國公共衛生官員的職位後，路透社在3月26日又報道稱，美國疾控中心在華辦公室在2年間被「砍掉」七成員工。消息人士認為，這或許造成了美國應對新冠肺炎的不及時。

據路透社3月26日援引文件稱，過去兩年間，美國疾控中心在華辦公室員工數，由47人降至14人，降幅約七成。

美國疾控中心在華辦公室被曝在2年間被「砍掉」七成員工。（網上圖片）

登錄美國疾控中心網站可發現，該機構在華辦公室人數為3名美國派員，以及11名本土員工。這3名美國人身份分別是：美國疾控中心駐華辦公室主管、一位流感專家以及一位信息技術專家。

一位消息人士稱，現在美國疾控中心在華辦公室相當於是形同虛設。

另一位目睹過削減員工規模的消息人士則稱，「原來我們在中國的團隊很大，很多人後來被要求回到美國上班，有些人就是在疫情爆發前幾個月走的。你不得不考慮一個可能性，削減人員規模導致美國反應滯後。」

位於亞特蘭大的美國疾控中心總部則反駁，削減在華人員工不會影響這次美國對疫情的反應能力，「人員的調用背後有很多因素」。

特朗普政府被指撤銷大量在華疾控中心人員，導致預警不力。（AP）

同期，美國還關閉了白宮流行病應對辦公室，在全球範圍內關閉多個美國公共衛生領域相關辦事處。

POLITICO新聞網曾在3月16日曝料，特朗普（Donald John Trump）上任前幾天，在和奧巴馬（Barack Hussein Obama）政府進行工作交接時，在一場報告會上被警告任內可能會發生「比1918年流感還嚴重的傳染病」，屆時「倫敦、首爾、雅加達等城市將封城」。

需要注意的是，這是一個虛擬的場景設想，奧巴馬政府希望特朗普政府，在全球真的出現傳染病大流行的情況下，要能做足準備。

但特朗普上任後忙於攻擊奧巴馬的「政治遺產」，於2018年解散白宮流行病應對辦公室，同年要求國家科學基金會關閉除美國外的所有辦公室，以及要求美國農業部負責動物疾病監控的官員撤出中國。特朗普任內，還關閉了美國國際開發署在中國的辦公室。

特朗普在公共衛生領域沒有表現出和中國合作的誠意。消息人士稱，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Edward Branstad）曾建議美國政府要增加在中國的存在感，但後者回絕：「這樣的合作只是單方面的，對美國沒有好處。」

據悉，路透社在3月23日消息曾指，疫情爆發的幾個月前，美國政府裁撤了一個駐京美國公共衛生官員的職位，該職位旨在協助偵察中國國內疾病的爆發。

被派駐在中國疾控機構的美國流行病學家琳達·奎克（Linda Quick）於2019年7月離職。（中國疾控中心官網）

據四名了解情況的消息人士稱，該名被派駐在中國疾控機構的美國流行病學家於2019年7月離職。這一職位由美國疾病控制和預防中心撥款資助，官方稱為美國駐中國現場流行病學培訓項目顧問。

「看到這一幕真是令人心碎。」美籍華裔專家朱包平（譯名）稱，他曾在2007年至2011年擔任該職務。「如果有個人在那裏，全球的公共衛生官員和政府可能就能更早採取行動。」

朱包平和其他消息人士稱，原在該職位的美國專家琳達·奎克（Linda Quick）當時負責培訓中國一線流行病學家。這些流行病學家會被派駐到疫情中心幫助追蹤、調查和控制疫情。

他們說，作為美國疾控中心的僱員，奎克本可能幫助美國和其他國家實地了解疫情，甚至提前幾周發佈預警。

對於路透社有關「削減在華疾控人員」的報道，特朗普則認為這是「100%假信息」。路透社的報道刊登後，謀求連任的特朗普，通過其團隊向其選民發送郵件，妄稱特朗普的批評者「和中國是一夥的」，這些人在幫助中國「掩蓋事實」。