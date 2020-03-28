【新冠肺炎】製口罩＝印銀紙？　法媒：中國口罩廠商滿足全球需求

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，《環球網》引述法新社報道稱，中國成千上萬家工廠已迅速轉向利潤豐厚的新市場：向海外出口口罩。報道還稱中國口罩廠商蓬勃發展，可以滿足全球需求。

3月2日，在遼寧省鞍山市，一名工人在醫用外科口罩生產線旁檢查下線口罩質量。（新華社）

上月初中國疫情最嚴重的時候，管訓澤（音譯，Guan Xunze）的公司在短短11天內建成了一家擁有5條生產線的口罩工廠。這家位於中國東北的工廠生產市場需求量巨大的N95口罩。隨著國內疫情緩解，該工廠轉而向意大利出口。

數據顯示，在中國，今年前兩個月才開始涉足口罩生產的製造商達到8950家，這填補了巨大的需求缺口。但在位於疫情「重災區」的湖北省實施封閉管理後，曾經肆虐中國的疫情逐漸消退，相反世界其他國家陸續爆發新的疫情。全球開始抗擊疫情的行動，對防護裝備的需求飆升。

東莞某N95口罩機製造商的銷售經理史星輝（音譯，Shi Xinghui）說，「口罩生產機可以說就是印鈔機，目前一個口罩的利潤至少是以前的好幾倍。每日印6萬至7萬個口罩就相當於印錢。」

齊廣圖（音譯，Qi Guangtu）向東莞的口罩機製造廠投入5000多萬元（人民幣，下同）。自武漢封城兩天後的1月25日起，該廠就一直24小時不停運轉。齊廣圖認為「收回成本當然不是問題」，他已經以50多萬元的單價賣出了70套設備。目前他手頭還有200多個訂單，價值超過1億元。「這些機器15天就能收回成本，對客戶來說，這筆投資很划算。」

2月18日，河北省定州市一家口罩生產企業工人在生產線上工作。（新華社）

不過，口罩的高產量也大幅推高了原材料的價格。口罩的布料價格從每噸1萬元飆升到48萬元。一個生產商為調試口罩機的師傅支付了高於平時10倍的費用。儘管生產成本與日俱增，利潤率仍令該行業極具吸引力。

官方數據顯示，目前中國口罩日產能已超1.16億個，同時還能滿足海外需求。報道指，管訓澤的工廠已向意大利交付了1億隻口罩，而史星輝的公司目前已從韓國和歐盟國家接到了200多個訂單。管訓澤對口罩行業的未來保持樂觀，他認為疫情過後大部分民眾也會保持戴口罩的習慣，「我會繼續留在這個行業。」

（法新社/環球網）