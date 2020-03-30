美媒：白宮討論驅逐中國在美官媒「間諜」　中美媒體戰或升級

中美兩國圍繞驅逐對方媒體記者的爭端有再度升級的迹象。《紐約時報》3月27日報道，特朗普政府加強了對是否驅逐被指從事間諜活動的在美中國媒體僱員的討論。 與此同時，中國外交部在官網發表了對《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》三家美國大報發行人聯名公開信的覆信，抨擊了這三家報紙「有偏見」的報道，對三家報紙要求撤銷驅逐數名駐中國記者的要求做出了冷淡的回應。

中國外交部驅逐三大美國報章的部分駐華記者。（資料圖片）

據《紐約時報》3月27日報道，一些美國情報官員近年來一直在推動驅逐一些中國在美官媒機構的僱員。他們認為，這些中國僱員的真正角色是提交情報報告。而3月，中國宣布驅逐上述三家美國大報的幾乎全部美籍在華記者，給了他們一個很有力的理由。

報道說，美國官員認為，在中美之間日益激烈的戰略競爭中，中國的官媒是一個威脅，這不僅是因為它們能夠在世界各地發起宣傳戰，而且這些機構也能為情報人員提供掩護。

《紐約時報》援引一名熟悉有關計劃的情報官員的話報道，包括中國媒體常駐聯合國的員工，也可能被以從事間諜工作為由驅逐。

報道還說，很多中國媒體記者扮演着「混合角色」，不僅為中國媒體提供報道，也向北京的情報機構提供信息。研究中國間諜活動的專家使用「非官方掩護」這個間諜術語，稱一些中國情報官員偽裝成規模較小的中國官媒記者。

一些美國官員曾表示，要徹底關閉這些小型中國官媒機構和任何被指充當情報工作掩護的中國機構或企業。

報道說，美方的行動對象，是美國政府認為主要從事間諜活動的人，而避免驅逐大部分扮演混合角色的人。中央電視台的分支機構，中國環球電視網（CGTN）正被仔細審視。有關美國官員沒有透露在美國利用新聞媒體職業做掩護的中國情報人員的人數。但此舉一旦落實必將被北京視為是其驅逐美國三大報駐華記者行為的報復措施。

美國國務院宣布，3月13日起將新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、《中國日報》及《人民日報》海外版合共的駐美中國籍僱員人數上限，由目前的160人減至100人。（資料圖片）

就在《紐約時報》發表該報道的同日，中國外交部新聞司負責人分別約談《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》駐京分社負責人，就三大報發行人的聯名公開信提出嚴正交涉，指責公開信「有關內容顛倒黑白、混淆是非，充滿傲慢與偏見。中方堅決反對，絕不接受。」

中國外交部還在其網站上發表了對三家報紙發行人聯名公開信的覆信。信中說，「我們歡迎客觀、公正的媒體人前來開採，但對這三家美國媒體發行人公開信中透出的傲慢與偏見，我們不接受。對不客觀、不公正的報道，中國人民不歡迎。」