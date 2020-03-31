新冠肺炎｜蓬佩奧支持台灣在世衛發揮作用　批中俄散布疫情假消息

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據《美國之音》（Voice of America）報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間周一（30日）再次批評中國以及伊朗和俄羅斯散布有關疫情的虛假訊息，並示意要警惕中國目前有關病例的數字的準確性，以及中國政府目前有關援助各國的宣傳。 此外，報道還稱蓬佩奧指出，美國國務院將「竭盡全力」幫助台灣在世界衛生組織（WTO）發揮「合適的作用」。

特朗普正式簽署《台北法案》，此前分別由美國參、眾兩院通過。該法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並增強雙方經貿關係。圖為美國國會大廈外觀。（中央社）

蓬佩奧當日與來自亞洲或者對亞洲進行報道的記者舉行的電話圓桌會，他強調，美國國務院將全面遵守《台北法案》（TAIPEI Act），竭盡全力幫助台灣在世衛發揮「合適的作用」。對於蓬佩奧的表態，報道稱中國駐華盛頓大使館未予置評。

據悉，美國參眾兩院此前通過《台北法案》後，上周四（26日）由總統特朗普（Donald Trump）簽署後正式生效。法案允許美國將在適當的情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織內取得觀察員的身份。

中國外交部發言人耿爽則於上周五（27日）回應稱，上述法案公然阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，是赤裸裸的霸權主義邏輯，敦促美方糾正錯誤，不得實施該法。

蓬佩奧再次批評中國散布疫情假消息。圖為河南民眾戴口罩乘坐地鐵。（中新社）

此外，蓬佩奧周一在電話圓桌會上還表示，要抗擊來自中國等國的有關新冠病毒的虛假訊息。他說：「我們看到，這不僅來自伊朗和俄羅斯，也來自中國，還有其它國家。他們試圖拿出某種話語方式，這些話語方式各有不同，但都有同樣的成分，那就是迴避責任，而且試圖在全世界混淆視聽，不僅在病毒起源問題上混淆視聽，而且在各國如何抗擊病毒以及哪些國家正在真正在全世界提供援助的問題上混淆視聽。我們認為，重要的是，要糾正這些話語方式。」

蓬佩奧還示意要警惕中國目前有關病例的數字的準確性，以及警惕中國政府目前有關援助各國的宣傳。

特朗普接受採訪時似乎有意淡化處理美媒稱「中國散布疫情假消息」的話題。（資料圖片/路透社）

不過，特朗普周一在接受霍士新聞電視採訪時，被主持人問到「中國等國散布的虛假信息問題」時卻似乎淡化處理。當時主持人提到，《華盛頓郵報》報道了有關中國、伊朗和俄羅斯在世界範圍針對美國的疫情回應發動了虛假信息運動，包括病毒源自美國的說法。

特朗普回答說，《華盛頓郵報》屬於假新聞，不可信。主持人打斷他的話說，中國已經散布了不實信息。特朗普回答說：「他們這麼做。我們這麼做。我們用不同的說法來稱呼它。我針對中國發表了強烈的聲明，包括『中國病毒』……我想他們對我的聲明絕對是不高興的。他們說是我們的軍人幹的。我說『你是說中國病毒』？突然之間他們說，讓我們好好說話吧。」

據此前報道，中國外交部發言人趙立堅在Twitter上質疑可能是美軍把病毒帶到武漢。特朗普總統為此提出了「中國病毒」的說法。中國駐美大使崔天凱後來未有支持趙立堅的言論。特朗普上周五再與中國國家主席習近平通了電話，雙方表示要合作抗疫。

（美國之音）