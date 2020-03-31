新冠肺炎｜《科學》：中國疫情幾乎停止，接下來要解決世界性難題

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在中國趨緩，各地陸續復工復產。 美國《科學》（Science）雜誌3月29日發表題為「中國能做到控制疫情和回歸常態兼顧嗎」的報道，其中引述香港大學流行病學家福田敬二稱：「中國正在解決世界上每個國家和地區最終將要面對的問題：如何恢復正常的社會活動，同時最大限度地減少疫情危險。」

截至3月31日，北京在建地鐵工程和鐵路工程全面復工，到崗人員近4萬人，確保實現年度建設計劃。（中新社）

報道指出在中國大部分地區，生活幾乎恢復正常。商店、餐館和辦公室重新開放，製造業活動加速，大城市道路又堵車了…… 中國做到了很少人認為可能做到的事情：使一種威力強大的疫情幾乎停止。現在的關鍵問題是：中國能夠保持這種趨勢嗎？

報道指，目前，中國新增病例大多來自境外。但由於大多數人口仍易受感染，因此新暴發仍是持續存在的危險。防控成敗利害重大。有經濟學家預測，今年第一季度中國的GDP可能萎縮10％。隨著歐美自身疫病的蔓延，除口罩、醫療設備和用品外，對中國商品的需求驟降。如果中國再度暴發疫情，造成的損失將會加倍。

中國疾控中心負責人高福表示，中國的戰略旨在爭取時間，直到疫苗或藥物問世。目前世界各地正進行數十種疫苗研製。預計疫苗臨床試驗會持續到年底。清華大學全球健康藥物研發中心主任丁勝認為，在疫苗研製成功前，中國會保持警惕。儘管隨時可能出現零星病例，但「鑑於我們所掌握的經驗，再度暴發的可能性很小」。