【新冠肺炎】美學者：對的政府信任決定各國疫情表現

伴隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，世界各國應對疫情的能力也成為了外界關注焦點。針對中國與美國等西方國家在疫情防控方面所表現的差異，美國學者弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama）日前在《大西洋月刊》（The Atlantic）刊發了題為「The Thing That Determines a Country’s Resistance to the Coronavirus」的文章，就「到底什麼可以決定一個國家抵禦新冠病毒的能力」進行了分析。

福山認為，識別不同國家能否有效應對危機的那條主要分割線，已經並不再是「民主」或「獨裁」這種體制之分了。

疫情爆發後，歐美旅遊、零售等行業也受到嚴重衝擊。圖為空曠的華盛頓國家廣場。（中新社）

福山回顧了2020年1月當新冠疫情在中國暴發時遭到的種種抨擊稱，當時由於李文亮醫生這類事件，外界一度認為中國的疫情暴發是因為中國的政治體制導致的信息傳播受到阻礙，由此認定中國的疫情展現的不是疫情的可怕，而是中國政治體制的失調，不過，「如今情況對於民主政府卻並不那麼樂觀了」。

福山表示，歐洲現在面臨比中國更巨大的疫情負擔，其中人口只有中國二十分之一的意大利，其新冠肺炎死亡人數更是已經超過了中國官方給出的死亡人數。「看來許多民主國家的領導人們也在出於各種各樣的壓力而在淡化疫情的危險，不論是為了避免傷害經濟還是保護他們個人的利益」。

福山甚至還認為這其實才是美國特朗普（Donald Trump）在過去2個月裏並沒有進行防疫準備的原因，並提到如今隨着中國的疫情已經趨於平穩，在英國留學的中國學生，反而對於英國鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）政府馬馬虎虎的防疫措施感到震驚了。

英國首相約翰遜已經確診感染新冠肺炎。（資料圖片）

福山強調，在這種已在全球暴發的疫情面前，以往對於政治體制簡單的二分法已經不適用了，識別不同國家能否有效應對危機的那條主要分割線，已經不再是「民主」或「獨裁」這種體制之分了。因為獨裁國家和民主國家中都出現了應對得好和不好的案例。「決定應對疫情表現的關鍵性決定因素並不是政治體制的類型，而是一個政府的能力，以及更為重要的是，對政府的信任」。

他進一步介紹說，這因為在面對像新冠疫情這種危機的特殊時刻，任何政治體制都會將更多權力集中給行政層面，民眾也會去依賴政府，所以政府中那些做決策的人，那些頭頭腦腦，他們是否值得信任，是否清楚自己在幹什麼，他們的判斷和決策，將決定一個國家應對疫情的好與壞。

他表示自由民主制度並不會導致一個「弱勢政府」，他稱美國的政治文化雖然孕育出對政府權力強烈的不信任，在內戰、二次世界大戰和三次金融危機期間，美國政府這些時期的領導人們都為了應對危機而擴大了政府的行政權力，並有效地應對了危機，並且在危機結束后又「還政於民」。

福山認為，特朗普從上台以來就沒有表現得讓人信任。

福山指出，對政府的信任應當建立在兩大基礎之上，一是相信政府的專業能力，二是對政府領導的信任。 「但不幸的是，這種信任今天在美國並不存在」，福山指，特朗普從上台以來就沒有表現得讓人信任，他只顧着取悦他那佔美國總人口35%至40%自己的支持者，從沒有嘗試去獲得那些不支持他的人的認可。他還說特朗普還一直在損害那些他認為不服從他的機構的能力，任人唯親，不看重能力，這都在疫情襲來時，進一步加劇了美國對他的信任危機，並撕裂了美國的政治和社會。

福山最後指出，民主政府如韓國和德國，在應對此次疫情時表現較為成功，關鍵問題不在於政府模式，而在於民眾是否相信政府，領導人又能否有效管理。「在這一點上，美國不斷加深的部落主義幾乎沒有留下樂觀的理由。」

法蘭西斯·福山。（網絡圖片）

法蘭西斯·福山（Francis Fukuyama）是美國政治經濟學者，於康乃爾大學獲得文學士學位，並於哈佛大學獲得政治學博士學位。福山是《歷史的終結及最後之人》一書的作者，他在該書中認為，人類歷史的前進與意識形態之間的鬥爭正走向終結，隨著冷戰的結束，「自由民主」和資本主義被定於一尊，這套理論一般被稱為「歷史終結論」。