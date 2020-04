【新冠肺炎】美學者：民眾對政府的信任決定各國防疫表現

伴隨着新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延,世界各國應對疫情的能力也成為了外界關注焦點。針對中國與美國等西方國家在疫情防控方面所表現的差異,美國學者弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)日前在《大西洋月刊》(The Atlantic)刊發了題為「The Thing That Determines a Country’s Resistance to the Coronavirus」的文章,就「到底什麼可以決定一個國家抵禦新冠病毒的能力」進行了分析。