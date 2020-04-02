【新冠肺炎】法國向中國訂口罩被「截胡」：美國出三四倍現金買走

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中在法國至今累計約有5.6萬宗確診病例，並有超過4000宗死亡病例。 法國為緩解口罩緊缺問題，衛生部早前已向中國訂購10億個口罩。惟據外電報道，近日一批口罩即將在中國付運時，竟被美國進口商以三四倍的價格及使用現金當場買走。

中國此前有向法國援助醫療物資。（中新社）

據《法廣》報道，法國疫情最嚴重的大區大東部大區，區長Jean Rottner在出席一個電臺節目時透露，該批口罩本來是法國向中國預訂，但就在中國機場的停機坪上被美國人買走。Jean Rottner更稱，美國人是當場開出比法國高出三倍甚至四倍價錢將口罩買走，結果口罩最終被運往美國。

報道指Jean Rottner譴責有關的做法，「這很難辦，我們全天候奮戰，就是為了讓口罩到貨」，並透露大東部大區已專門為進口口罩準備一個特別辦公室，以便能夠「贏得市場」。

報道更稱，法國西南部的普羅旺斯阿爾卑斯蔚藍海岸大區亦有遇到同樣的問題，該區區長在接受俄羅斯傳媒訪問時透露有美國採購者搶奪法國從中國預訂的部分口罩。

法國此前出動100100名憲兵及警察全程監控和保護要運往倉庫的850個口罩。（微博）

值得一提是，此前一架載有850萬個口罩的運輸機，從中國飛抵巴黎時，當地為保障周全，直接將口罩運往衛生部的倉庫，沿途不但有100名憲兵及警察全程監控和保護，甚至在機場有戰機升空巡邏。此外，倉庫同樣有安排憲兵日夜守護，防止被搶劫或盜取。不少法國媒體形容，當局的做法就如同是在運送黃金。

（綜合報道）