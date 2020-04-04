【新冠肺炎】德國也遭「截胡」：柏林訂購中國產口罩遭美國攔截

早前有媒體報道稱，法國在中國訂購的口罩被美國人高價搶走。現在又有消息傳來，柏林市政府在中國購買的口罩也遭遇了同樣的命運。 《德國之聲》引述柏林《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）稱，柏林市政府在中國訂購的一批FFP2和FFP型口罩遭美國「橫刀奪愛」。生產商是一家在中國設廠的美國企業，產品運往德國途中遭美方攔截，並已運往美國。 德國《世界報》（WELT）稱，柏林州內政部長安德里亞斯·蓋塞爾（Andreas Geisel）證實了相應的媒體報導，不過美國政府否認了這一指控。

據《世界報》，蓋塞爾強烈譴責了美國政府：「我們認為這是現代海盜行為。這不是您與跨大西洋合作夥伴打交道的方式。即使在全球危機時期，也不該用這種狂野的方法。我要求德國政府敦促美國遵守國際規則。」

一位購物者佩戴口罩步出柏林市中心的大型超市。（中新社）

雖然柏林市政當局強調，目前該市的防疫裝備尚未出現短缺，但《每日鏡報》披露，柏林市消防隊員已經不得不使用過期的防護裝備。口罩和消毒液都已成為緊俏物資。

此前就不斷有關於美國截留其他國家口罩等防疫物資的報導。法國人早前抱怨美國人搶走了法國訂購的口罩。

法國首都圈法蘭西島大區區長皮克雷塞（Valérie Pécresse）週四對電視台表示：「美國人出了高價，眼睜睜搶走了我們的貨物。」

毗鄰德國的法國大東部大區區長魯特內爾（Jean Rottner）就曾抱怨說，美國人在中國機場的跑道上攔截法國訂購的物資，「他們大把砸錢，出價比我們的訂購價高出三四倍。」