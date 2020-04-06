【新冠肺炎】因疫情遭歧視　楊安澤籲亞裔美國人愛國表忠遭批

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，因疫情導致的辱華言論也因此驟起，美國國內甚至對亞裔的歧視持續飆升。對此，美國民主黨總統初選前參選人、華裔商人楊安澤稱，受到別人以異樣及指摘的目光看待，身為亞裔感到「有點羞恥」，呼籲亞裔美國人效法二戰時日裔美國人參軍的精神，以行動向國家表示忠心。他的說法引起輿論爭議。

4月2日，楊安澤在美國《華盛頓郵報》發表題為「我們亞裔美國人不是病毒，但可以成為解藥的一部分」的文章，楊安澤稱自己上週在紐約購物時因新冠肺炎遭到「歧視」：有人用指責的眼神看着他。

楊安澤表示，一種很久沒有過的感覺突然湧上心頭，「我清醒地意識到自己的亞裔身份，甚至有點羞恥。」

2020年2月8日，楊安澤在新罕布殊爾州的泰爾——沙欣100俱樂部晚宴上發言。（AP）

由於應對疫情不利、股市歷史性暴跌，美國總統特朗普（Donald Trump）3月中旬一度瘋狂甩鍋中國，用「中國病毒」稱呼新冠病毒，不但遭到世衛組織（WHO）與中國政府駁斥，在美國國內也引發批評。

近日，美國聯邦調查局警告，全美各地針對亞裔的仇恨犯罪數字飆升。而諸如辱罵亞裔老人等歧視現象更是出現在社交媒體上。南加州等地的亞裔社群中，不少人擔心因族裔身份成為目標，開始購買槍支。

面對這樣的局面，楊安澤卻認為口頭反擊種族歧視「不會奏效」，因為疫情讓許多人難以維生，「人們正在找替罪羊。」楊安澤呼籲，亞裔美國人應該以「前所未有的方式擁抱並展示我們美國人的一面（American-ness）」，除了幫鄰居、捐物資等回饋社區的行動外，他還提到了愛國主義，包括「穿紅白藍色（星條旗顏色）的衣服」，甚至以日裔美國人在二戰時自願加入美軍、對抗日本軍國主義為例，稱他們「最大限度地展示自己是美國人。」

當地時間3月28日，美國舊金山灣區民眾在位於福斯特城的Costco超市外冒雨排起長隊，等候購買物資。戴口罩的大多為亞裔人士。（中新社）

對於楊安澤呼籲「展示美國人的一面」的觀點，華裔、日裔以及非裔紛紛發出批評，美國全國廣播公司4月4日報道，一批日裔美國人社群的領袖公開批評，楊安澤的文章揭開了日裔美國人二戰時期被大規模監禁那段痛苦回憶的傷疤。「沒有美國公民需要通過這種方式證明他們的忠誠。」

哥倫比亞大學華裔學生許燦文4月4日在《華盛頓郵報》發表反駁文章，認為楊安澤不願意聲討那些制造仇恨的人，反而選擇做一個「白人討好者」，強化了幾十年來關於亞裔逆來順受的刻板印象。

也有網友提到，楊安澤要求亞裔「更像美國人」是在內化種族歧視。「9·11」恐襲後，也有穆斯林被要求摘下頭巾、揮舞美國國旗以避免成為仇恨犯罪的對象，卻無濟於事。

資料顯示，楊安澤1975年在紐約出生，雙親來自台灣。他原是律師，後來轉行去創業。經商有成2015年更被時任總統奧巴馬（Barack Obama）任命為「全球創業精神總統大使」（Presidential Ambassador for Global Entrepreneurship）之一。

2017年11月楊安澤正式參選2020年美國總統選舉，他在競選期間提出「自由紅利」（freedom dividend）政策，主張每名年滿18歲的美國居民，每月都應獲派1000美元，也即是被稱為「全民基本收入」（universal basic income）的政策。在競選期間楊安澤經常用涉及亞裔刻板印象的笑話來自嘲，引來不少批評。2020年2月11日，因為新罕布什爾州初選結果不理想，楊安澤宣布退出民主黨總統初選選戰。退選後楊安澤宣布他將在CNN擔任政治評論員。