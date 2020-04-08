英媒：美國批准通用電氣向中國出口C919所用引擎

據美媒《華爾街日報》2月報道，特朗普政府當時考慮停止頒發向中國出口LEAP-1C型航空引擎的許可。該型引擎由美國通用電氣（GM）和法國賽峰集團（Safran）合資建立的CFM國際公司生產，將裝備中國商用飛機有限責任公司（以下簡稱中國商飛）正在試飛的C919型客機。 英媒路透社7日（周二）報道指，通用電氣發言人表示，已經從特朗普政府獲得出口許可，允許向中國出口該型航空引擎。

報道指，通用電氣表示已經得到通知，向中國商飛出口航空引擎的執照獲批准。其子公司通用航空的合資夥伴——法國賽峰集團也確認了這一消息。

早前媒體報道稱，美國考慮阻止通用電氣向中國商飛出口用於C919的LEAP-1C型航空引擎，理由是擔心中方可能會對引擎進行逆向工程仿製，損害美國商業利益。

中國外交部發言人耿爽2月18日表示，一段時間以來，美方採取的有關作法不僅損害中方企業的合法權益，從長遠看也不符合美國企業自身利益，而且將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和經貿合作。中方敦促美方客觀公正對待中國企業和中美正常商業合作，多一些積極推動，少一些無理攪局。

美國總統特朗普早前也在2月18日於社交媒體發文，公開反對美國政府限制通用電氣向中國出口引擎，表示「我希望中國購買我們的航空引擎，畢竟這是世界上最好的」。他之後還在採訪中說，不會因為虛假的「國家安全」問題而犧牲美國公司利益。

（綜合報道）