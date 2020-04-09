新冠肺炎｜中國駐俄大使：中國願盡己所能助俄渡過難關

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國駐俄羅斯大使張漢暉4月8日（周三）在當地報章發文表示，中國不會忘記俄羅斯在抗擊新冠病毒疫情方面給予的幫助，願盡己所能，助俄羅斯渡過難關。

中方在援助俄羅斯的物資上張貼了「病毒必將被擊敗，勝利屬於我們」的標語。（中國駐俄羅斯大使館供圖）

4月8日，張漢暉在俄羅斯《論據與事實報》發表署名文章《以義戰疫，將愛進行到底》。文中寫道：「在疫情之初，普京總統第一時間向習近平主席致慰問電，俄方用軍機載來23噸急需醫用物資，如今北方摯友面臨抗疫關口，中國責無旁貸。4月2日，26噸中國政府援俄抗疫物資抵達莫斯科。中國不會忘記幫助過我們的朋友，願盡己所能，助大家渡過難關。」

張漢暉指出，即使病毒烏雲籠罩全球，中國始終堅信，人類一定能夠戰勝疫情，共建美好的家園。

文中還寫道：「這次抗擊新冠病毒疫情，再次證明了世界各國是休戚與共的命運共同體。危難時刻，各國當攜手共進。危機過後，我們更應汲取經驗教訓，高舉多邊主義旗幟，共同應對各種全球性威脅與挑戰。在我們的地球村裏，混淆是非、盛氣凌人者始終不得人心，一意孤行、倒行逆施者註定慘遭失敗。」

據俄羅斯危機應對中心4月8日公布，該國新增1,175宗確診個案，創單日新高，累計增至8,672宗。死亡個案新增5宗，累計63宗。

（俄羅斯衛星通訊社）