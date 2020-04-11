【新冠肺炎】遭白宮斥責淪為中國喉舌　《美國之音》發聲明反駁

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國政府資助的國際宣傳機構《美國之音》（VOA）近日採用中國政府的統計數據，製作中美兩地死亡病例的對照圖表，並稱武漢採取「封城」措施為「成功典範」，惹來白宮公開批評是用「美國納稅人的錢幫中國宣傳」。 對此，《美國之音》於當地時間周五（10日）發表聲明，反駁白宮指他們淪為中國的宣傳機器的指控，強調早前已報道過中國政府隱瞞疫情的相關消息。

美國白宮4月9日發文批評《美國之音》成為中國政府的「宣傳機器」。（The White House）

白宮：《美國之音》用納稅人的錢幫外國宣傳

美國總統特朗普（Donald Trump）主政下的白宮於當地時間周四（9日）在簡報網站「1600 Daily」撰文批評稱，《美國之音》是由美國納稅人資助的全球新聞網，每年花費約2億美元用於向全球人民「講述美國的故事」和「清晰有效地介紹美國的政策」，但《美國之音》如今卻「經常代表美國的對手發聲」，在新冠病毒大流行之際也不例外。

白宮稱，中國隱匿情況導致致命病毒擴散至全世界，《美國之音》應該報道事實，但卻幫中國政府做宣傳。「本周《美國之音》報道稱，中國採取封鎖武漢的措施是疫情防控成功的『典範』，已被世界許多地方效仿，還在社交網站上轉發了武漢『解封』當晚的燈光秀。」

白宮不滿《美國之音》製作的中美兩地死亡病例對照圖表採用了中國政府的數據。（網上圖片）

白宮又指責《美國之音》還領先於其他美國媒體，用中國的疫情統計數據製作了圖表，用來將中國的新冠病毒死亡人數與美國的死亡人數進行比較，但根本沒有辦法驗證中國提供的數據準確性。

白宮還表示，在新冠肺炎疫情之外，《美國之音》此前也曾在社交媒體上幫助伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）宣傳伊朗威脅將對抗美國的說法，並分享了俄羅斯的反美宣傳影片。

白宮最後指出，美國之音其設立宗旨之一是「代表美國」，此前一直的履行其使命，替渴望獲得自由及民主訊息的觀眾提供服務，但如今卻以納稅人的錢幫他國宣傳。

美國之音台長Amanda Bennett發聲明反駁白宮的指控。（VOA網站）

《美國之音》：堅持報道不偏不倚的事實

針對批評，《美國之音》周五在其網站發聲明，反駁白宮指其淪為中國宣傳機器的指控。聲明中稱：「美國之音等公共資助的獨立傳媒與國營傳媒之間的最大區別之一在於，我們可以不受限制地呈現各方對同一議題的立場，且一如美國之音章程（VOA Charter）所載明，依法也必須這麼做。」

聲明中強調，《美國之音》堅持報道不偏不倚的事實，並列出其早前一些報道，顯示《美國之音》已報道過中國企圖隱暪疫情爆發相關內容，亦已經徹底揭穿中國政府和官媒的許多資訊。

資料顯示，《美國之音》由美國戰時情報局組建於1942年，最初是美國政府為適應二戰的需要，針對納粹德國的宣傳而創辦的一家廣播電台。《美國之音》為美國國家利益和外交政策服務，在美蘇冷戰時期被視為美國意識形態宣傳工具，曾經先後隸屬於美國國務院國際新聞署、美國新聞總署、國際廣播局。其製作的內容也從以廣播節目為主逐漸轉變為以互聯網內容為重點。

中美兩國早前圍繞驅逐對方媒體記者的爭端逐步升溫。（資料圖片）

值得一提的是，美國早前定五間中國官方媒體機構為「外國使團」，限制中國官媒駐美機構實施僱員數量。中國政府於是提出反制措施，要求《美國之音》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》申報境內工作人員、財務、經營等資料，並要求三間大報駐華記者交還記者證。

（綜合報道）