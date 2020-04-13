美報告：中國人對美式民主好感下降　較多人認為是「虛偽的」

在中美兩國地緣政治競爭加劇之際，一項新的研究顯示，中國人對美國的看法在過去一年中急劇惡化，中國人對美國政治制度和民主的態度也變得愈加消極。

調查顯示，中國人對美國民主的態度變的愈加消極。（新華社）

美國政治分析諮詢機構歐亞集團基金會（EGF）近日發佈的年度全球民調報告顯示，17%的中國受訪者表示，他們希望中國的政治制度「大大降低」與美國的相似度，12%的受訪者表示「稍微降低」，分別按年增加7%和4%。

歐亞集團基金會的報告基於對超過1,000名中國人的訪問，調查分別於2019年10月和2020年2月15日至3月3日進行。

當被要求解釋不喜歡美國式民主的原因時，大多數受訪者的觀點集中在「當太多的不同觀點和利益競爭時，政府效率低下」和「美國式民主是虛偽的,普通選民實際上沒有權力」。

分析人士說，由於中共對他們不喜歡的事實和觀點的封鎖，中國民眾不可能對一些事件和問題有全面的了解，中國官媒對美國新聞的片面報道以及宣傳部門的所謂「輿論導向」影響了一些民眾對美國做出客觀的判斷，官方煽動的民族主義情緒也使許多民眾逢美必反。

17%的中國受訪者表示，他們希望中國的政治制度「大大降低」與美國的相似度，12%的受訪者表示「稍微降低」，分別按年增加7%和4%。（資料圖片）

中國人對美國的負面情緒普遍上升

此外，中國人對美國的負面情緒普遍上升，28%的受訪者對美國持負面態度，高於一年前的17%；對美國持正面態度的受訪者比例也從58%降至39%。

報告作者表示，中美貿易戰和美國對香港抗議活動的支持可能是態度轉變的原因。

談及美國過去二十年對世界的影響力時，大約一半的中國受訪者認為，美國的影響力使世界變得更糟，而30％的受訪者則認為讓世界變得更好。

中國積極擴大在世界各地的經濟和軍事能力，呼籲各國效仿中國的政治體制。（新華社）

中國國內民族情緒不斷高漲

近年來，中國積極擴大在世界各地的經濟和軍事能力，試圖證明中國可以發揮負責任的超級大國的作用，並呼籲各國效仿中國的政治體制。

與此同時，中國當局被指對國內新聞媒體和社交媒體採取更嚴格的審查，並阻止中國民眾訪問北京視為負面的外國報道，導致國內民族情緒不斷高漲。

2019年12月26日，中國人權研究會發表《金錢政治暴露「美式民主」的虛偽面目》一文，指金錢政治是美國政治對立尖鋭，社會撕裂嚴重的重要原因。文章稱，近年來，富人階層對美國政治的影響力越來越大，普通美國人的影響力則日漸縮小，金錢政治暴露了美國民主的虛假一面。

在選舉方面，美國的金錢政治把選舉搞成了富人階層的「獨角戲」。文章介紹，21世紀以來，美國兩黨總統候選人的選舉費用從2004年的7億美元，快速增加到2012年的20億美元。2016年，包括總統選舉和國會選舉在內的美國大選總共花費了66億美元，成為美國曆史上最昂貴的政治選舉。

同時，大量秘密資金和「暗錢」也注入美國選舉活動。美國全國廣播公司新聞網2018年報道，美國財政部宣布不再要求大多數非營利組織報告捐贈來源，這大大降低了選舉資金的透明度。

文章認為，美國金錢政治後果惡劣，剝奪了普通民眾的政治權利；政府官職成為富人和上層階級的禁臠；明目張膽地向富人輸送利益；增加了解決槍支暴力等緊迫政治社會問題的難度。

文章強調，金錢政治暴露美國社會本質。美國一直標榜自己是民主和人權的「楷模」，但是金錢政治徹底戳破了美國的謊言。在金錢支配政治的美國，沒有金錢，一切關於政治參與的議論都是空談，金錢政治無情地碾壓了「美式人權」。

此外，中國官媒《環球時報》也曾就美國加州大火刊文稱，大火燒出資本主義世界殘酷真相。

2010年，因為房主沒有提前支付75美元的年費，消防員任由田納西的一座房子被燒掉；2013年，亞利桑那一個私人消防隊在滅火後寄給房主20,000美元賬單。

文章稱，對於中國人來說，消防隊救援還分貧富、還要花錢根本難以理解，但是對於加州來說，這太過於日常了。

近年來，中美兩國關係十分微妙，在貿易戰有所緩和之際。分析稱，即使達成協議，也不要過多抱有樂觀看法。因為中美之間根本就是兩種意識形態之間的對抗，就算沒有敵人，製造一個敵人也要與對方競爭。

然而，中美意識形態並非絕對對立，要想真正做到和而不同，雙方需要在兩種制度之間找到一個切入點才行。