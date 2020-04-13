47歲中國男子東京街頭被捅十餘刀身亡　事發前曾與他人爭執

據日媒報道，當地時間12日（周日）凌晨，一名中國籍47歲男子在東京街頭被人捅傷倒地，身上有十餘處刺傷和割傷，送醫後不治身亡。

一名中國籍47歲男子在東京街頭被人捅傷倒地，送醫後不治身亡。圖為日本電視新聞網相關報道畫面。（日本電視新聞網截圖）

日本放送協會（NHK）報道稱，12日凌晨1時40分許，東京警方接到報警稱，在江戶川區中葛西路上「有人鬥毆」、「一男子被捅傷」。當警方趕到時，被捅男子已經流血倒地，送醫後不治身亡。另據日本電視新聞網（NNN）稱，有目擊者稱，事發時，張姓男子曾與他人發生爭執。

據東京警方調查，死亡男子為居住在江戶川區上筱崎的47歲中國籍男子張某，身上共有刺傷和割傷十餘處。在距離事發現場200米處的一家中餐館中，警方發現了另一名年齡30多歲的中國籍男子，因腹部受傷流血倒地，身旁有帶血刀具。《今日日本》報道稱，警方認為他是自殘受傷的。該男子現已送醫治療，警方將他視為相關知情人，將在他身體恢復後進行問話。

據內媒《南方都市報》，4月13日從中國駐日本大使館了解到，使館已接到警方對此事的通報，並通知不幸身亡中國公民張某的家屬。關於案發原因，日本警方尚在調查中。

（綜合報道）