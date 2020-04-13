新冠肺炎｜美媒：中國嚴控涉病毒源頭論文　三層審查才能投稿發表

據美國有線電視新聞網（CNN）今日（13日）報道，中國官方明文下令「嚴格控管」有關新型冠狀病毒起源的論文，規定相關論文須接受最高為國務院層級的3層審查，全數通過後才能投稿發表。

報道顯示，中國教育部科學技術司日前發布的指導文件中，明確提到「病毒溯源相關的論文要從嚴從緊管理」。文件內容顯示，有關新型冠狀病毒起源的論文，首先要由各大學的學術委員會審核，再上呈教育部科學技術司審核，最後由國務院一個工作組（國務院新冠肺炎疫情防控機制科研攻關組溯源專班）審查。待該工作組通過後，論文才能向各學術期刊投稿。

相關指導文件首先於4月10日出現在上海復旦大學網站，隨後撤下。（web archive存取頁面）

至於其他與新冠肺炎有關的論文，也須通過各大學學術委員會審查。至於審查標準，則是研究的「學術價值」和「發布時機」是否妥當。該指導文件是根據國務院新冠肺炎疫情防控機制科研攻關組輿論專班3月25日的會議要求而發。

這一指導文件首先於4月10日出現在上海復旦大學網站。隨後，CNN記者根據文件上的承辦人聯絡電話去電查證，科學技術司承辦人表示這一文件屬實，並指這是不公開的「內部文件」。但根據報道，CNN查證後數小時，復旦大學便將這份文件從網站上撤下。

一名《中國流行病學雜誌》編輯則透露，其實一向都有類似的操作，以其所屬的醫學雜誌為例，所有有關新冠肺炎的論文由於涉及重大議題，在投稿後必須經三層審批，這是一個漫長的過程。

（綜合報道）