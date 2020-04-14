《福布斯》：蔡英文在抗疫中展現「決斷力」

新冠肺炎肆虐全球，台灣與中國大陸距離相近，人、物流交往密切，卻有效控制住疫情，防疫經驗獲西方推崇，美國《福布斯》（Forbes）雜誌4月13日刊文，稱許全球7位女性領導人領導能力，其中蔡英文也入列，成為「決斷力」的代表人物。

《福布斯》稱許全球7位女性領導人領導能力，其中蔡英文也入列，成為「決斷力」的代表人物。（截自Forbes官網）

《福布斯》在一篇「對新型冠狀病毒做出最佳反應的國家有什麼共通點？女性領導者」為文表示，從冰島到台灣、德國到新西蘭，女性正向世界展示如何管理凌亂之地；或許很多人會說，這些都是小國家、小島或其他例外情況，但德國既大又領先，相反的，英國則呈現另一個截然不同的結果，這些領導人給予我們一個具吸引力的替代方案，「他們告訴了我們什麼」？

在「決斷力」部分，《福布斯》舉蔡英文為例，稱對抗疫情采取最早期、快速動作的是台灣的蔡英文，早在一月時出現第一個新型疾病的症狀，她就採取124項措施來阻止疫情擴散，現在更發送1,000萬個口罩給美國和歐洲。蔡英文的因應措施被美國有線新聞網（CNN）評為「世界最佳」，至今僅有6起死亡案例。

CNN認為蔡英文對新冠肺炎的因應措施，為「世界最佳」。（多維新聞）

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）很早就宣布全面鎖國，並清楚表示她將在全國施行最高層級警戒，儘管當時新西蘭只有6起案例，她仍對新西蘭人民實施驚人的自我隔離，並在不久之後完全禁止外國人進入新西蘭，拯救了新西蘭免於疫情風暴的襲擊，截至4月中旬為止，新西蘭僅有4起死亡案例。

在「真相」部分，《福布斯》以德國總理默克爾（Angela Merkel）為代表人物，默克爾很早以前就站出來，並冷靜的向國民宣布，這是一個很嚴重的疾病，並將感染多達70%的人口，跳過了在許多地區看到的否認、憤怒、模稜兩可的階段，讓德國確診數遠低於其他的歐洲鄰國。

《福布斯》認為默克爾因應新冠肺炎時，很早期就說出真相，讓德國確診數遠低於其他的歐洲鄰國。（Instagram@ bundeskanzlerin）

其他如「科技」、「友愛」部分，《福布斯》分別舉冰島、芬蘭、挪威總理為例子，並和其他利用危機去強化威權主義的強人進行比較。並強調，經過多年研究顯示，女性領導風格雖有所不同，卻會相當有助益，儘管目前許多政治組織和公司仍在努力「讓女性表現得更像男性，假如他們想獲得成功」，但是這些國家領導人，可能是男性想向女性學習領導特質的案例研究對象。