【新冠肺炎】日本上月外國遊客暴跌9成　中國客消費額3個月減4成

綜合共同社、日本經濟新聞等日媒報道，受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，日本實施入境限制，當地旅遊業也受到重創。 日本觀光廳周三（15日）公布的統計數據顯示，訪日遊客急劇減少，今年3月的遊客人數較上年同期大減93%，僅為19.37萬人，減幅為1964年開始統計以來最大，單月訪日遊客人數則是自1989年2月以來，首次不足20萬人次。日本人出境人數為27.27萬人次，減少了85.9%，減幅為歷史最大。

日本官方公佈的統計數據顯示，3月中國遊客為10400人，減少98.5%。（路透社）

報道稱，日本政府4月擴大了限制入境的對象國家和地區，各國也持續限制出境和外出，預計訪日遊客人數將進一步下滑。國內旅遊也因緊急事態宣言而銳減，地方經濟支柱之一的旅遊業遭受毀滅性打擊。

數據顯示，單月訪日遊客已連續6個月少於上年同期。20個主要國家和地區3月全部為負增長。其中中國大陸減少了98.5%，減幅最大，從2019年約69萬人次跌至只有1萬人次左右。此外，台灣遊客減少98.1%，韓國遊客減少97.1%。

中國訪日遊客此前人均消費額約為10萬日圓（約合港幣7200元），遠超其他國家和地區的訪日遊客，2019年的整體消費額約為1.8萬億日圓（約合港幣1294億元），佔到整體訪日遊客的近4成。但今年1月至3月消費額同比大減44.7%，下滑至2348億日圓（約合港幣169億元）。

日本國內旅遊方面，國土交通省3月的調查顯示，中小旅行社3、4月的預約人數預計同比大幅減少7成左右。由於來自日本國內外的遊客大幅減少，旅遊業人員陷入困境。在長野縣中部經營旅行社的職員表示，「2月銷售額減少8成，3月減少9成，新預約為零。國內6月之前的團隊遊全部取消」。他表示，為了周轉資金而貸了幾百萬日圓，還申請了追加貸款。

（綜合報道）