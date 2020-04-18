【拳打腳踢】2名亞裔女留學生在墨爾本遇襲　市長譴責暴力行為

綜合9news等澳洲傳媒報道，當地時間周三（15日），兩名亞裔留學生在澳洲墨爾本市被兩名陌生人毆打，懷疑涉及種族歧視。墨爾本市長卡普（Sally Capp）周五（17日）Twitter發文譴責事件，指暴力行為是完全不可接受。 早前有消息指兩名受害學生是中國留學生，中國駐墨爾本總領事館表示，已向校方和警方了解情況，受害亞裔留學生並非中國籍，已發布聲明強烈譴責襲擊者言行，並向學生提供必要協助。

身穿背心外套的白人女子用腳踢亞裔留學生。（影片截圖）

+ 3 + 2

報道引述當地警方介紹稱，襲擊發生在當日下午5時30分左右，事發地在墨爾本市伊麗莎伯大街。網上流傳的影片顯示，其中一名留學生遭到一名白人女子拳打腳踢，後者不停用粗口指罵前者，直到一名男子上前制止，打人的女子才停手。

遇襲的留學生受輕傷並報警，警方正在調查事件，並共布兩名襲擊者的相片，希望群眾提供線索確認身份。據報，2名襲擊者為年約20歲的白人女子，事發時一名圍觀的白人男子還趁亂偷走了遇襲者的AirPods無線藍牙耳機。

其中一名遇襲的留學生其後接受當地傳媒訪問時表示，她們被毆打過程中無法動彈，非常驚慌，同時聽到對方大叫「滾出我們的國家，你們不屬於這裏」。這名留學生還稱，令她感到害怕的是，襲擊者覺得毆打他人的行為沒有錯。

I am appalled by the disgraceful attack on two young students from the @unimelb this week in the CBD.



The violence displayed is completely unacceptable. It does not reflect the values that Melburnians stand for or the behaviour we expect in our city. https://t.co/nOhbSSLyZw — Sally Capp (@SallyCapp_) April 17, 2020

墨爾本市長卡普表示，她對這起「可恥的襲擊」感到「震驚」，她在Twitter上寫道：「（墨爾本市）所上演的暴力行為是完全不可接受的。這並不能反映出墨爾本人所堅持的價值觀，也不能反映出我們希望在自己城市看到的行為方式。」

卡普還說，墨爾本是一座充滿關愛和包容的城市，「在新冠肺炎疫情大流行期間，互相扶持、向那些需要幫助的人伸出援手比以往任何時候都更重要。」

警方正在調查事件，並共布兩名襲擊者的相片，希望群眾提供線索確認身份。（Twitter@VictoriaPolice）

兩名遇襲的中國留學生在墨爾本大學就讀，該校表示也表態稱，他對這次無端襲擊感到非常震驚並強烈譴責。「這是一次惡劣的、無端的對我校兩名女性學生的攻擊。在澳洲這樣一個面向未來的現代社會，暴力是絕不能被容忍的。我們的社區絕不能容忍襲擊者對兩名年輕女性進行如此惡毒的攻擊。」他又表示會向遇襲學生提供協助。

（綜合報道）