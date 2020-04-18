【拳打腳踢】2名亞裔女留學生在墨爾本遇襲　市長譴責暴力行為

綜合9news等澳洲傳媒報道，當地時間周三（15日），兩名亞裔留學生在澳洲墨爾本市被兩名陌生人毆打，懷疑涉及種族歧視。墨爾本市長卡普（Sally Capp）周五（17日）Twitter發文譴責事件，指暴力行為是完全不可接受。
早前有消息指兩名受害學生是中國留學生，中國駐墨爾本總領事館表示，已向校方和警方了解情況，受害亞裔留學生並非中國籍，已發布聲明強烈譴責襲擊者言行，並向學生提供必要協助。
身穿背心外套的白人女子用腳踢亞裔留學生。（影片截圖）
報道引述當地警方介紹稱，襲擊發生在當日下午5時30分左右，事發地在墨爾本市伊麗莎伯大街。網上流傳的影片顯示，其中一名留學生遭到一名白人女子拳打腳踢，後者不停用粗口指罵前者，直到一名男子上前制止，打人的女子才停手。
遇襲的留學生受輕傷並報警，警方正在調查事件，並共布兩名襲擊者的相片，希望群眾提供線索確認身份。據報，2名襲擊者為年約20歲的白人女子，事發時一名圍觀的白人男子還趁亂偷走了遇襲者的AirPods無線藍牙耳機。
其中一名遇襲的留學生其後接受當地傳媒訪問時表示，她們被毆打過程中無法動彈，非常驚慌，同時聽到對方大叫「滾出我們的國家，你們不屬於這裏」。這名留學生還稱，令她感到害怕的是，襲擊者覺得毆打他人的行為沒有錯。
I am appalled by the disgraceful attack on two young students from the @unimelb this week in the CBD.— Sally Capp (@SallyCapp_) April 17, 2020
The violence displayed is completely unacceptable. It does not reflect the values that Melburnians stand for or the behaviour we expect in our city. https://t.co/nOhbSSLyZw
墨爾本市長卡普表示，她對這起「可恥的襲擊」感到「震驚」，她在Twitter上寫道：「（墨爾本市）所上演的暴力行為是完全不可接受的。這並不能反映出墨爾本人所堅持的價值觀，也不能反映出我們希望在自己城市看到的行為方式。」
卡普還說，墨爾本是一座充滿關愛和包容的城市，「在新冠肺炎疫情大流行期間，互相扶持、向那些需要幫助的人伸出援手比以往任何時候都更重要。」
警方正在調查事件，並共布兩名襲擊者的相片，希望群眾提供線索確認身份。（Twitter@VictoriaPolice）
兩名遇襲的中國留學生在墨爾本大學就讀，該校表示也表態稱，他對這次無端襲擊感到非常震驚並強烈譴責。「這是一次惡劣的、無端的對我校兩名女性學生的攻擊。在澳洲這樣一個面向未來的現代社會，暴力是絕不能被容忍的。我們的社區絕不能容忍襲擊者對兩名年輕女性進行如此惡毒的攻擊。」他又表示會向遇襲學生提供協助。
（綜合報道）