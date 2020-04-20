新冠肺炎｜意媒：教宗正秘密籌備訪問中國　首站武漢寓意「重生」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍持續在全球蔓延，意大利政論雜誌《真相》（La Verità）日前披露，梵蒂岡國務卿帕洛林（Cardinal Pietro Parolin）正秘密安排教宗方濟各訪問中國，首站武漢。 報道指，友中的意大利政府積極促成此事，帕洛林與意大利總統府、總理府高層在「封城」期間仍密會商討。梵蒂岡方面尚未回應報道。

這篇報道稱，帕洛林正在着手教宗首度訪問中國的歷史性計劃，首站選在新型冠狀病毒肺炎疫情爆發地武漢，因為近日武漢解除封城，教宗訪問該地可給世界其他國家帶來象徵希望的「重生」意義，教宗之後將轉往北京等城市訪問。

教宗方濟各。（資料圖片／AFP）

報道分析，梵蒂岡選在疫情期間啟動教宗訪問中國的計劃，時機是經過「精算」的，因為中國「正為了隱匿疫情飽受國際批判」，國家主席習近平也需要鞏固領導威信，因此中國將視教宗訪問為「天上掉下來的禮物」。相對來說，去年習近平訪意時，梵蒂岡國務院也曾力促雙邊峰會，當時中國則顧忌中共黨內壓力踩了煞車。

報道指出，帕洛林透過與中國關係良好的意大利政府安排此事，意大利總統府秘書長詹佩提（Ugo Zampetti）近期多次被目擊進入梵蒂岡城內，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）的執政團隊也介入協助教宗訪問中國事宜。

詹佩提是意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的親信，馬塔雷拉與中國互動良好，習近平3月14日曾致電馬塔雷拉慰問意大利疫情，馬塔雷拉則在意疫情爆發後，立刻探視羅馬一間華裔眾多的小學，呼籲民眾勿歧視華人。

3月30日上午，教宗方濟各與意大利總理孔特在梵蒂岡會面。（梵蒂岡新聞網）

報道也提到，習近平3月16日曾與孔特通電話討論中意合作抗疫事宜，及後，孔特3月30日獲得教宗私下接見，但梵蒂岡新聞網僅公布會面照片，對於教宗與孔特對談內容則強調是「未知的」。

一位熟悉中梵事務的專家指出，中梵2018年簽署主教任命協議，使中國承認教宗是中國天主教領袖，梵蒂岡視此為對中國談判的重大勝利，下一個目標就是不計代價推動教宗訪問中國。

（《La Verità》、台灣《中央社》）