【新冠肺炎】紐約時報：中國特工透過WhatsApp散布疫情假消息

自新冠肺炎疫情爆發後，美國政壇對中國的指責聲就從未間斷。近日，美媒又稱，中國特工散布疫情虛假消息。

據美國《紐約時報》當地時間4月22日報道，3月中旬美國新冠肺炎疫情防控期間，有大量有關疫情的虛假消息短時間內在不同的通訊平台流傳，多達6名不願透露姓名的美官員指出，中國的特工有份參與這些假消息的散播。

新冠肺炎疫情下，部分西方輿論指責中國，美國還要求中國賠償。（Reuters）

報道指出，當時有例如「特朗普政府準備封鎖全國，防範歹徒的部隊一就位就會宣布」等虛假消息，在48小時內被廣泛傳播，以短信等形式出現在許多美國人的手機上，白宮國家安全委員會要通過Twitter闢謠。

美國官員稱，中國特工利用創建虛假社交媒體帳戶，把信息推送給易受打動的美國人，這些美國人反過來又不知不覺地幫助傳播了這些信息。

美國官員還指，中國特工似乎還使用短訊和包括WhatsApp等加密即時通訊應用程式來散播假消息，這比起利用社交媒體更難追蹤。

據報道，目前美國情報部門正在調查中國駐美外交使團的間諜，是否參與了虛假消息的傳播；並已開始更密切地審視中國外交官和國有媒體機構僱員。

事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，中美之間爭議不斷。美國多名官員將新冠病毒稱為「中國病毒」，並指責北京隱瞞疫情信息，美媒還宣稱新冠病毒來源於武漢病毒實驗室的泄漏。

此外，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）還提出跨黨派決議案，譴責中國政府處理疫情方式，建議各國向中國索賠。

目前，美國中西部的密蘇里州4月21日就新冠病毒起訴中國，英國、法國、德國等多國已開始向北京施壓。

中國則多次否認美國有關指責，稱做到了公開透明。中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。

對於目前多國向中國提出索賠一事，中國外交部發言人耿爽於4月20日舉行的外交部例行記者會上回應稱，中國同其他國家一樣，都受到了病毒的攻擊，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀。而中國的抗疫努力和成效為全球抗疫付出了巨大犧牲，積累了寶貴經驗，也作出了重要貢獻。

同時，耿爽強調稱，「面對重大的公共衛生危機和傳染病的威脅，國際社會應當團結協作、同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂什麼追責索賠」。