【新冠肺炎】美媒起底病毒武漢起源論作者：多次編造假新聞

日前，美國《華盛頓郵報》發文稱「新冠病毒是從中國武漢實驗室流出」引發關注。對此，美國新聞網站「灰色地帶」（The gray zone）起底文章作者並予以反駁。

「灰色地帶」4月20日刊發長文指出，《華盛頓郵報》這篇文章的作者喬希·羅金（Josh Rogin）不僅扭曲了國駐華大使館兩份兩年前的電報，引發人們對武漢實驗室安全問題的懷疑，其本人還多次編造假新聞。

關於新冠病毒來源何處，中美兩國爆發激烈輿論戰。（Reuters）

報道稱，羅金是根據美國駐華大使館兩份兩年前的電報，引發人們對武漢實驗室安全問題的懷疑。然而，美國國務院電報的主要內容實際上與羅金的說法相悖，電報中，相比安全方面的擔憂，美國官員更加表達了對武漢實驗室進行的預防疫情爆發方面研究價值的重視。

另外，羅金聲稱美國大使館官員訪問武漢實驗室「不尋常」，但據報道，類似的國際交流非常普遍，美國和中國研究人員間的合作也是如此。自2015年以來，武漢病毒研究所已經接待了來自十多個國家的科學家、衛生專家和政府官員。

報道還指出，除中國外，法國武漢病毒研究所掌握着最多的相關知識和經驗，而在4月17日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）辦公室一名官員表示迄今為止，無證據顯示新冠肺炎和武漢實驗室有關聯。

Josh Rogin在《華盛頓郵報》發文稱「新冠病毒是從中國武漢實驗室流出」引發關注。（網上圖片）

據報道介紹，羅金曾在日本大使館工作，2013年，在《每日野獸》（The Daily Beast）網站工作的羅金和同事曾編發過關於基地組織的假新聞。

他還曾於2015年編發一條所謂聚焦「俄羅斯坦克為烏克蘭親俄分子提供補給」照片的假新聞，但事實上，這些照片年代久遠，描繪的其實是俄羅斯在南奧塞梯的坦克。

事實上，不僅僅是《華盛頓郵報》，美國霍士新聞網（FOX）也於4月15日援引「多位消息人士」的話，發表「新冠病毒源自武漢一家實驗室」的報道。報道稱，病毒試驗不是中國生物武器項目，而是中國科研努力一部分，目的是要證明中國在識別和抗擊病毒方面並不比美國差。

針對霍士新聞的報道，美國總統特朗普（Donald Trump）15日表示，他的政府正在徹查，試圖確定該病毒是否來自中國實驗室。特朗普4月18日警告稱，如果中國「對新冠肺炎（COVID-19）大流行明知故犯」，就應該承擔後果。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，關於新冠病毒源頭和傳播途徑問題，中方始終認為，這是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究。世衛組織（WHO）負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂「實驗室泄露」等說法毫無科學依據。