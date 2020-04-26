【新冠肺炎】美媒：中國製造業的核心地位牢固　西方難以擺脫依賴

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，西方有部分人士就疫情呼籲將生產線撤離中國。美國《大西洋月刊》（The Atlantic）發表文章指，中國作為全球製造業的核心地位牢固，其國內供應鏈遠比其他可能的替代者更先進，要擺脫對中國的依賴絕非易事。

這篇於4月24日發表的文章稱，早在疫情蔓延前，中國就已在生產全球一半的醫用口罩。中國也是目前短缺的藥品和防護用品的主要來源。在製造業方面，全世界都依賴中國，不僅是醫療用品，還有電子、紡織、家具、玩具等等，事情絕非把供應鏈遷出中國那麼簡單。

文章稱，如果西方對中國應對疫情的不滿目前更多停留在言語上，仍可能預示着一些長期變化。但現有證據表明，各國即便在公開言語上也擔心惹惱北京。

文章認為，美國、法國和英國都對中國供應鏈深度依賴，要擺脫絕非易事。（資料圖片）

自主供應成本高難實施

文章指出，法國同美國一樣，深度依賴中國供應鏈，這不僅是在應對新型冠狀病毒所需的醫療設備方面，還有法國的製藥和汽車業。法國總統馬克龍不久前宣布將通過加強本國口罩和呼吸機生產，爭取完全自主供應，但這不可能一蹴而就，實施起來成本也不會便宜。

文章並引述學者指出，這場危機令法國公司面臨巨大壓力，需從其他國家轉回部份產品，中國會是個明顯選項。若法國減少對華依賴，可能導致北京也這樣做，這會對法國一些最賺錢行業如葡萄酒和旅遊業產生不利影響，「對這些行業中的許多人來說，中國市場舉足輕重。」

文章續指，在英國，外交大臣稱對華關係不可能「一切照舊」。這種表態同樣值得懷疑。與其他國家一樣，英國也在尋求從中國獲得檢測盒和呼吸機等救命用品。且儘管中國不屬於英國最大貿易夥伴，但在兩國交往的一些領域如科技、金融等，英國不太可能想要顛覆雙邊關係。英國前駐北京外交官布朗（Kerry Brown）就認為，「在經濟受到如此巨大衝擊之際，這些大概都是英國希望儘可能保持不錯的增長的領域。」

疫情在全球爆發以來，西方國家大量採買中國製口罩。（資料圖片）

消費者會願意埋單？

文章又指，中國是英國的一個關鍵經濟盟友，英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）本周對議員們說，「過去幾年，中國的重要性有增無減。」還有脫歐問題，布朗說：「英國要在歐洲傳統夥伴關係之外尋求巨大的新經濟機遇。若世界第二大經濟體不在其列，那就太奇怪了。」

文章認為，從美國的例子看，要擺脫對華依賴絕非易事。美中貿易戰已近兩年，疫情顯然表明兩國經濟仍互相交織、難以分開。

文章最後指，問題在於，企業總想削減成本，沒有足夠投資應對危機。打造穩健供應鏈需要花很多錢，但不會有立竿見影的效益。最終還是要由消費者來決定，是否願意為此埋單。「兩種一樣的口罩，美國產售價是中國產的兩倍，你會買哪種？」

（大西洋月刊）