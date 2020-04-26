【新冠肺炎】法新社：網傳非洲人在華遭歧視視頻　遭篡改時間地點

4月初，一些標題為「尼日利亞公民在中國廣州遭不當對待」的視頻引發外界關注。近日，法新社調查發現，部分視頻被篡改了時間或被編造了地點。

法新社4月26日報道稱，這些網傳視頻是曾經發生過的真實事件，但是時間不對，地點不對，根本與新冠疫情沒有任何關係。

廣州已成為亞洲最大的非洲人聚集地，在此次新冠肺炎疫情防控過程中，非籍流動人口被指遭受不公平待遇，引發輿論關注。（新華社）

4月中旬，一個用法語和英語發佈在社交媒體和論壇的視頻顯示，一對亞洲面孔的男女與一對黑人男女正在打架。社交媒體上有帖子稱，「一對肯尼亞夫婦在武漢街頭與一對中國夫婦互毆」。還有類似的帖子稱，事件發生在廣州。

但法新社報道發現，這段視頻的發生地其實是美國紐約布朗克斯區（Brox），視頻本身於2020年3月18日首次出現在網上。

另一則視頻中，一名男子被幾個亞洲面孔的人用鐵棍打倒在地。視頻發佈者稱，「請看我們的兄弟在中國遭到的遭遇」。但這一視頻實際上於2016年在馬來西亞拍攝，視頻中的襲擊者，講的是馬來語和當地方言的混合語言。

廣州市白雲區成立外籍友人青年志願服務隊，首批招募的5名隊員有廣東機電職業技術學院的外籍留學生、居住在轄內社區的外籍人士等。（中新社）

此外，還有一則視頻顯示，一個黑人持續遭受一群亞洲人拳打腳踢，他掙扎着逃脱，又被抓住後繼續打倒。評論稱，「一些非洲人被從中國趕走，他們被指是新冠病毒的禍根。」

但據報道稱，這則視頻遭在2015年6月12日就已發佈，且視頻中出現了尼日利亞的伊博語，英文，中文和粵語，拍攝地點在距離廣州不遠的佛山。

新冠肺炎疫情下，多家西方媒體此前報道稱，非裔族群成為中國地方政府及衛生部門加強檢疫的對象。當中有交換生或僑民被業主趕走而在天橋露宿，亦沒有酒店、餐廳及商戶願意接待他們，有交換生直言正在捱餓。

與此同時，美國方面也發聲批中國。美國國務院一名發言人4月11日表示，「在華工作生活的非洲人遭受着不公正對待與虐待，令人難過的是，這提醒世界，中國與非洲的合作夥伴關係事實上多麼地淺薄空洞。」

針對相關消息，中國方面迅速做出反應。中國外交部部長助理陳曉東4月13日表示，對一些非洲駐華使節反映的廣州等地疫情防控涉及非洲人境況，中方高度重視，廣東方面正在不斷採取改進措施。

中國外交部發言人趙立堅4月15日強調，中方對非友好政策沒有任何改變，在廣東面臨嚴峻輸入風險情況下加強防控舉措堅持中外一視同仁，不會對任何特殊群體搞差別性政策。