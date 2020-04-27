【中美角力】美議員：不應讓中國留學生學科技　政治、文學可以

在中美較量日益白熱化的當下，中國留學生應該學什麼、不學什麼似乎不能夠成為自由選項，因為美國一位政客建議，不應該讓他們學習科技，而是讓他們學美國政治、文學。

美國共和黨參議員Tom Cotton 4月26日在霍士電視台一檔節目中建議，在美國大學的中國留學生不應該被允許學習科技，但可以學習政治和莎士比亞（特指文學，編者注）。

美國共和黨參議員Tom Cotton 稱，中國留學生不應該被允許學習科技。（Bloomberg官網截圖）

Cotton認為，中國留學生學成返回，競爭美國的工作、商業，竊取美國的財產，對美國來說是一件醜聞。因此，美國需要認真考慮是否給予那些學習先進科技的中國留學生簽證。

到美國留學的中國學生應該學習莎士比亞（英國知名文學家）和《聯邦黨人文集》（有關美國憲法的論文），「這才是他們在美國所需要學習的東西」，Cotton說，「他不需要量子計算和人工智能」。

霍士電視台主持人贊同Cotton的言論，稱讓（他國留學生）認知和理解美國文化非常重要的。

美國在各領域試圖限制中國

實際上，Cotton的言論並非個案，在中美全方面較量開啟的大背景下，美國在各個領域都有限制中國的意圖，無論是貿易戰下的科技戰，還是封殺中國的「千人計劃」。

對於美國議員的言論，中國網友表現得非常反感，認為留學生學什麼是自由，而不能被政治化。不過，也有網友指，在眼下，Cotton的言論也是一種針對中國議題的政治正確，不需理睬。

但有聲音認為，希望中國內部主導教育改革的官員能夠清楚，搞「快樂教育」或者「貶斥數理化」只會讓美國「偷着樂」，應該加大在STEM（科學、技術、工程、數學的英文首字母簡稱）方面的投入。

更有比較激進的說法稱，讓中國留學生學習政治、文學，是會為未來的「顏色革命」做鋪墊，因為美國擅長從作家、記者、律師等這些領域中發掘反體制者。