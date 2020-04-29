【新冠肺炎】德媒：歐盟否認受壓改批華報告　北約斥中國抹黑抗疫

新型冠狀病毒在全球蔓延，其中疫情重災區之一的歐洲，據報早前由於擔心中國會切斷醫療物資供應，歐盟淡化在一份有關中國政府支持虛假訊息的報告的部分內容。報告最初版本稱中國正在進行一場「全球虛假訊息運動」，利用「公開和隱蔽的策略」來轉移對疫情爆發的指責。 不過，歐盟方面否認是受到中國的外交壓力而刪改報告。

新型冠狀病毒肺炎疫情在歐洲多國大爆發。（美聯社）

據《德國之聲》報道，歐盟外交政策發言人Peter Stano在當地時間周一（4月27日）再次否認是受到中國的外交壓力而刪改報告，「我嚴正否認並駁斥任何關於我們在報告中向任何形式的外部壓力低頭的指涉或說法。」

報道指，歐盟外交部門歐洲對外行動署（EEAS）下屬的歐盟虛假訊息小組（disinformation team），在4月1日發布的報告中提到中國「官方媒體和政府官員宣揚關於新冠肺炎起源的未經證實的理論」，並補充稱中國的報道強調了「一些歐洲領導人對中國援助的感激之情」。此外，報告更明確指出有集團故意詆毀歐盟在疫情上的反應。

Peter Stano表示，上述報告有兩個不同的版本，一個是歐盟官員內部，另一個是對外公開。Peter Stano並強調，歐盟正帶頭駁斥假訊息，甚至設有一個專門網站，定期更新向公眾通報情況。

北約秘書長Jens Stoltenberg直接點名俄羅斯及中國，試圖在疫情間詆毀其30個成員國防疫不力，其中大部分是歐盟成員國。（路透社）

另報道亦提到，北約秘書長Jens Stoltenberg直接點名俄羅斯及中國試圖在疫情間詆毀其30個成員國防疫不力，其中大部分是歐盟成員國。Jens Stoltenberg認為，北約觀察到中國和俄羅斯的發言人相繼發表聲明，稱北約成員之間沒有相互支持，無法應對危機或保護老人，或者說他們對病毒的傳播負有責任，「這種說法是錯誤的。北約盟國團結一致，共同應對當前的危機。」

（德國之聲）