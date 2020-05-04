【新冠肺炎】德媒：大多數公司不會拋棄中國這個世界工廠

新冠疫情的爆發和各地政府出台的種種控制措施給全球供應鏈帶來了影響，日本政府早前宣布支持日企搬回日本，或轉向東南亞等亞洲其他地區，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）早前亦向全美呼籲：美國應該支付所有搬遷費用，協助想離開中國的美國企業。 德國之聲中文網上周二（4月28日）報道則指，大多數公司並不會考慮拋棄中國這個世界工廠。

3月以來，中國內地不少企業已逐步開始復工復產，圖為寧夏一間輪胎工廠。（新華社）

報道指，過去20年，西方企業為了降低生產成本，開拓新的市場，大規模進軍中國，中國也逐漸成為全球供應鏈的核心。如今，中國GDP佔全球比重的近20%，這也和外企在中國的投資不無關係。根據一家德國公司最近的一項調查，五分之四的大型企業都依賴中國的供應商。

沃頓商學院運營、訊息與決策教授科恩（Morris Cohen）表示：「我並不認為中國作為製造業主要供應商的地位會改變。也許在某些行業會有變化，但總體來說，不會出現結構性改變。」他補充說，有些人說我們要把製造業撤回美國去，但這是不會發生的。

報道又指，普遍估計，因為供應鏈出現問題，企業可能會把生產線從中國轉移到越南、馬來西亞和菲律賓等國家。不過有不少專家們認為，即使企業在其他國家找到供應商，這些公司也將繼續留在中國，在這塊巨大的市場佔據一席，他們將此稱為「中國+ 1」戰略。還有一種說法是，其他國家可能在技術工人、基礎設施和原材料方面無法滿足這些企業的需要，難以替代中國。

中國素來被稱為「世界工廠」。德國之聲中文網報道指，大多數公司並不會考慮拋棄中國這個世界工廠。（資料圖片）

中國美國商會3月份的一次調查顯示，超過70%的企業表示目前還沒有將生產和供應鏈業務遷出中國的計劃。中國美國商會會長畢艾倫（Alan Beebe）表示：「與某種說法不同，基於中國的數據表明，我們的大多數會員不會很快打包走人離開中國。值得一提的是，在經歷了數月的封鎖後，中國似乎走在了全球經濟復蘇的前列，許多公司最初選擇中國的理由至今依然成立。」

不過報道又指，疫情的爆發也暴露出各地企業和政府在口罩和呼吸機等重要藥品和醫療設備上對中國的過度依賴，製藥行業將回歸本土。科恩表示：「我認為製藥公司會迅速做出反應，因為生產中斷的風險和後果是巨大的，轉移生產也不是那麼困難。可能成本會上升，但比搬遷鋼鐵廠或汽車廠會更容易。」