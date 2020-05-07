【新冠肺炎】美媒警吿華府：若起訴中國或引發新冷戰

中美兩國圍繞着新冠病毒起源的爭議仍在持續。新冠肺炎疫情爆發以來，美國政府不斷指責中國隱瞞疫情，亦有聲音提出要中國賠償。 美國哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯（Jeffrey Sachs）表示，美國對中國的指責毫無道理，特朗普就是當今的約瑟夫·麥卡錫（Joseph McCarthy）。而《外交政策》雜誌則刊文警告，向中國索賠肯能引發連鎖反應，甚至導致新的冷戰。

薩克斯在CNN發文指出，「特朗普政府撒下了彌天大謊，即把中國視作美國問題的根源，這種謊言之所以能夠起到一定作用，是因為它迎合了美國人自大的心理」。

他同時稱，「美國對中國的指責毫無道理，但特朗普抨擊中國的過程並不意外，此前在沒有任何證據的情況下，特朗普政府也曾反覆聲稱，華為等中國高科技企業對美國國家安全構成了直接威脅。這讓人聯想起麥卡錫時代，特朗普就是當今的約瑟夫·麥卡錫（Joseph McCarthy）」。

哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯撰文稱，特朗普就是當今的約瑟夫·麥卡錫。（網絡圖片）

此外，美國《外交政策》網站5月5日發表評論指出，特朗普政府集會的口號是「讓中國付出」，但「讓中國付出」將使美國人付出慘重代價（Making China Pay Would Cost Americans Dearly）。

新冠肺炎疫情爆發後，多位美國國會議員針對中國提出議案，其中包括調查中國及允許美國公民起訴中國政府並求償。而密蘇里州還於4月21日就新冠病毒正式起訴中國，稱中國政府是該病毒目前全球大流行的責任方。密蘇里州成為就新冠肺炎疫情起訴中國的第一個美國州。

對此，《外交政策》文章警吿說，如果美國會投票允許美國人起訴中國政府，中國也將授權其公民起訴美國，此後可能許多國家隨後加入，將會有大量的訴訟。

文章指出，「過去二十年來，華盛頓轟炸、入侵和佔領的國家比任何其他國家都要多。美國習慣於對他國進行破壞性的經濟制裁，在冷戰中，美國資助了一群獨裁者、暴君、小偷、暴徒和無能的人（a gaggle of dictators, tyrants, thieves, thugs, and incompetents）。如果要起訴中國，華盛頓必然要為這一切可能的後果做好準備」。

文章最後表示，如果美國發起一場「讓中國付出」的「十字軍」（crusade），無論結果在政治上可能多麼動人，最終結果可能都會事與願違；有意識的破壞已經處於巨大壓力下的關係比不負責任更糟糕；它可能會引發新的冷戰或更糟。