新冠肺炎｜德《圖片報》頻批中國　德國之聲：為吸睛報道誇張挑釁

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，德國發行量最大的報紙媒體《圖片報》近段時間頻頻刊文批評指責中國政府隱瞞疫情和提供偽劣口罩。 對此，受德國政府稅收資助的《德國之聲》（Deutsche Welle）周三（6日）發文評論稱，為了吸引讀者眼球，《圖片報》最近的報道語態趨向於簡化、誇張、挑釁。

德媒《圖片報》的報道稱，德國向中國購買的口罩，有五分之一無法使用。（網站截圖）

《圖片報》周一（4日）發表題為「五分之一的中國口罩無法用！」（Jede 5. China Maske ist unbrauchbar）的文章，援引德國衛生部一位發言人的表態報導稱，自從新冠疫情爆發以來，德國聯邦政府已經從中國購買了超過1億個口罩，但大約有20%的口罩不符合標準。報道就此斷定稱：「也就是說這些口罩根本不適合醫用。」

《德國之聲》對此點評稱，近幾周以來，報道語態趨向於簡化、誇張、挑釁、吸引讀者眼球的《圖片報》向中國政府架起了「洲際火炮」，刊文提出是否應該「要求中國為新冠疫情給各國造成的損失埋單」的問題，向中國當局開出了要求賠償德國1000多億歐元損失的賬單。

《德國之聲》又指，《圖片報》主編萊歇爾特（Julian Reichelt）於上月16日發表致中國領導人習近平的一封公開信，這封刊發標題為「中國危害全世界」的信雖然是致「習近平主席」的，但明顯受眾對像是德國的《圖片報》讀者。

（圖片報的）作者不憚於使用一些簡單化、挑釁性的表述。例如，「中國最有力的出口產品是新冠病毒，雖然沒人想要，卻傳遍全球。」其中還有一些說法涉及未經證實或澄清的報道，比如「研究蝙蝠的武漢實驗室」。 《德國之聲》

4月24日，德國柏林，中車株洲電力機車有限公司通過德國紅十字會向德國的醫療機構、醫院等捐贈防護服、口罩等防疫物資。（中新社）

《德國之聲》引述《圖片報》的報道稱，雖然許多從中國購買的口罩不符合使用標準，但好消息是許多「假冒偽劣口罩」已經在中國就被發現。為此德國衛生部委託了全球範圍內的品質檢測認證權威機構TÜV Nord 在口罩離開中國前就進行抽樣性的檢查，阻止了部分「假冒偽劣」口罩進入德國。但壞消息是，仍然有許多「破口罩」得以流通，政府機關和從醫者聯合會已經警告不能使用這些口罩。

《德國之聲》就此向德國聯邦衛生部求證，衛生部發言人瑙博爾（Teresa Nauber）證實，確實有大約20%來自中國的口罩與標準不符。但她明確指出，不意味這些口罩無法用於醫療用途。德國衛生部會退還一部分此類口罩回中國，剩餘的在檢驗後會被運往德國。

《德國之聲》又提到，「中國官方已經行動」。報道稱，針對中國向全球各國輸出的口罩有品質問題的各種指責，包括中國商務部、海關總署、國家市場監督管理總局在內的政府部門已經於4月底日聯合發布了《關於進一步加強防疫物資出口品質監管的公告》。其中要求所有向境外出口口罩的企業必須確認產品符合中國品質標準或國外品質標準。

5月5日，德國柏林一間大型超市外的商舖擺出了各種規格的口罩供人選購。（中新社）

《德國之聲》還採訪了在德國從事口罩進出口貿易的王女士，指如今中國境內有許多可以生產口罩的廠商，但具備全套出口資質的少之又少。其中的難點在於疫情爆發前，國際上沒有對口罩品質標準的統一規定，也缺乏權威的品質認證機制。也許正是出於這個原因，德國衛生部在檢測中國生產的口罩時不會檢查相關產品的品質認證書，而是會根據德國官方指定的一項品質檢驗清單檢查產品。

王女士還說，就算有許多來自中國的口罩在德國官方看來「不符合標準」，但與德國民眾用紗巾和餐巾紙等材料製作的「口罩」相比，功效「明顯好太多」。

（德國之聲）