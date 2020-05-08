美國務院發言人：美支持台灣成為聯合國周邊組織觀察員

美國官員近段時間屢次發聲支持台灣加入國際組織。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本周表態稱，支持台灣作為觀察員參與世界衛生大會（WHA）和其它聯合國相關組織的活動。 其後，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周四（7日）在接受《美國之音》專訪時進一步說明稱，美國不怕為台灣的權益挺身而出，呼籲歐洲國家跟進。

蓬佩奧在記者會上，表示世界各國，包括歐洲國家，應支持台灣參加世界衛生大會。並指世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權力發出邀請函，因他的前任官員曾這樣做。（資料圖片/美聯社）

奧塔格斯表示，蓬佩奧所指的是聯合國系統內的周邊組織。美方認為台灣的觀察員地位有附加價值。「我們希望全世界都知道：我們不怕為台灣以及他們的權益挺身而出。我們認為，他們有權在聯合國周邊國際組織享有觀察員的地位，世界衛生組織就是一個開始。我們希望世界衛生組織所執行的改革應該包括像支持台灣這樣的行為。我們認為現在是歐洲盟國鼓起勇氣，爭取台灣獲得這一地位挺身而出的時候了。」

在提及中國政府的宣傳政策時，奧塔格斯說，她是美國政府的發言人，自然理解世界各國政府發言人的角色。「我們都非常保護我們的領導人和政府，這是我們的工作。我們的工作是代表我們的政府傳達政策。不幸的是，我認為在許多中共官員身上正在發生的情況是：他們轉而從事虛假宣傳和有意傳播不實信息的危險遊戲。」

趙立堅3月曾在Twitter發文稱，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。（Twitter）

新冠疫情期間，中國外交部發言人趙立堅3月份曾公開表態稱，可能是美軍將病毒帶到武漢，引起熱議。奧塔格斯表示，中方宣稱美軍是傳播新冠病毒的幕後黑手，按她理解，此舉意圖捍衛國家和解釋政府的對外政策。她又指許多中共官員散布虛假信息或從事政治宣傳。

（美國之音）